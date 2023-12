SAK on valmis neuvottelemaan, vastaa Eloranta Orpolle – ”Kumileimasimeksi emme suostu”

Pääministeri Petteri Orpo (kok.) sanoi Ylen Ykkösaamussa, että työntekijäjärjestö SAK:n pitäisi palata neuvottelemaan työmarkkinamuutoksista. Puheenjohtaja Jarkko Elorannan mukaan SAK on neuvotteluihin valmis. DEMOKRAATTI Demokraatti

– SAK on valmis neuvottelemaan, mutta kumileimasimeksi emme suostu, Eloranta vastaa Orpolle tiedotteessa.

– Neuvoteltavaa olisi paljon. Hallitusohjelma on täynnä elinkeinoelämän toiveita ja työntekijöiden asiat puuttuvat siitä tyystin. Tasapainoon on pitkä matka. SAK on valmis neuvotteluihin, joilla siihen pyritään. Pelkästä palkkamallista neuvottelemalla ei päästäisi tasapainoiseen kokonaisuuteen, hän sanoo.

Suomen ammattiliittojen keskusjärjestö SAK ja sen jäsenliitot katkaisivat keskiviikkona keskustelut työmarkkinamallista, koska keskustelua ei laajennettu muihin työelämäuudistuksiin.

Pääministeri Orpo katsoi Ylen haastattelussa, että SAK:n pitäisi palata neuvottelemaan työmarkkinamuutoksista.

– Ensitöikseen hallitus säätää lakkolait, jolla se vaikeuttaisi ammattiyhdistysliikkeen edunvalvontaa. Sen jälkeen se aikoo toteuttaa lukuisia työntekijöitä koskevia työelämäheikennyksiä. Suunnitelma ja sen itsepäinen toteutus ovat ulkomailta tuttua union bustingia eli työntekijöiden edunvalvonnan romuttamista. Siinä päämääränä on luoda työpaikoille tilanne, jossa työnantajat voivat sanella millaisin työehdoin työtä tehdään, Eloranta toteaa tiedotteessa.

”Lakkoilu ei ole kenestäkään kivaa.”

ELORANTA toivoo, että hallitus joko lopettaa todellisten tavoitteidensa piilottelun tai oikeasti avaa mahdollisuuden hakea tasapainoa.

– Jos Orpon-Purran hallitus tähtää työntekijöiden edunvalvonnan ja ansiosidonnaisen työttömyysturvan romuttamiseen, niin voisihan tuon sanoa suoraankin. Tai sitten heidän täytyy ryhtyä toimiin, jotka korjaavat hallitusohjelman epätasapainon eli ohjelma huomioisi myös työntekijöiden edut, hän sanoo.

Eloranta painottaa tiedotteessa, että neuvotteleminen on ay-liikkeen geeneissä ja aina mieluisampi vaihtoehto kuin järjestölliset toimet.

– Lakkoilu ei ole kenestäkään kivaa. Siihen ryhdytään, ellei työntekijöiden ääni muutoin kuulu.

– Tähän saakka työryhmätyöskentely on ollut neuvottelemisen irvikuva. Hallitus on kutsunut meidät mukaan ja olemme osallistuneet. Millään, mitä sanomme tai esitämme, ei kuitenkaan ole mitään vaikutusta. Näin tapahtuu sekä kolmikantapöydissä että muualla. Esimerkiksi työttömyysturvan leikkaukset etenevät, vaikka olemme varoittaneet niiden romuttavan koko ansiosidonnaisen työttömyysturvan.