Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Työmarkkinat

28.5.2026 07:58 ・ Päivitetty: 28.5.2026 07:58

SAK: Palkansaajien ostovoimakuoppa on täyttymässä – hallituksen veropolitiikka jarruna

Arja Jokiaho

SAK:n ostovoimakatsauksen mukaan palkansaajien ostovoimakuoppa on hiljalleen täyttymässä. Reaalipalkka saavuttaa elinkustannuskriisiä edeltävän tason vuoden loppuun mennessä.

Demokraatti

Demokraatti

Työntekijöiden ostovoiman paraneminen perustuu SAK:n päivitetyn ostovoimaseurannan mukaan lähes kokonaan ammattiliittojen neuvottelemiin palkankorotuksiin.

Suotuisaa kehitystä on SAK:n mukaan jarruttaneet hallituksen veropäätökset sekä Iranin sodan vuoksi kiihtynyt inflaatio.

SAK:N pääekonomisti Patrizio Lainàn mukaan reaalipalkan palautuminen elinkustannuskriisiä edeltävälle tasolle olisi ollut nopeampaa ilman hallituksen tekemiä kiristyksiä välilliseen verotukseen.

SAK:n seurannassa on tarkasteltu ensi kertaa hallituksen veropolitiikan kokonaisvaikutuksia palkansaajiin huomioiden ansiotulo- ja välillinen verotus.

– Orpon hallituskauden aikana veropäätökset heikentävät keskituloisen palkansaajan ostovoimaa yli 400 euroa vuodessa. Vaikka ansiotuloverotus kevenee noin 150 eurolla, erityisesti arvonlisäveron kaltaiset välilliset verot ovat nostaneet hintoja ja syöneet palkansaajien ostovoimaa lähes 600 euroa vuodessa, Lainà sanoo tiedotteessa.

SAK:n katsauksen mukaan ammattiliittojen neuvottelemat palkankorotukset vahvistavat ostovoimaa hallituskauden aikana merkittävästi. Käteen jää SAK:n mukaan keskituloisella noin 4400 euroa enemmän vuodessa palkankorotusten ansiosta.

– Tästä summasta hallituksen veropäätökset ja inflaatio syövät ostovoimaa. Keskituloisen palkansaajan ostovoima kasvaa hallituskauden aikana noin 1800 euroa vuodessa, Lainà sanoo.

TÄNÄÄN julkaistun ansiotasoindeksin mukaan vuoden ensimmäisellä neljänneksellä palkat nousivat 3,6 prosenttia.

SAK:n mukaan ammattiliittojen neuvottelemat palkkojen sopimuskorotukset selittävät tästä 3,1 prosenttiyksikköä ja muut tekijät 0,5 prosenttiyksikköä. Inflaatio oli 0,6 prosenttia, joten reaalipalkka kasvoi tasan kolme prosenttia vuoden ensimmäisellä neljänneksellä.

Kesä tuo mukanaan palkankorotuksia eri aloille, SAK:n tiedotteessa todetaan. Esimerkiksi rakennusalalla sekä matkailu- ja ravintola-alalla palkat nousevat 2,9 prosenttia. 3000 euron kuukausipalkalla korotus kasvattaa käteen jääviä tuloja lähes 70 euroa kuukaudessa.

Jaa tämä artikkeli

Facebook
X

Kommentit

Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.

Sähköpostiosoitteesi

Toimituksen valinnat

Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Huomasitko nämä?

Simo Alastalo

Politiikka
28.5.2026
”Tässä käydään ihan perinteistä tulonjakotaistelua” – näin kevään kiistely työajoista leimahti
Lue lisää

Anna-Liisa Blomberg

Työmarkkinat
27.5.2026
”Elämässä pitää olla muutakin kuin työ” – Teollisuusliiton väki kannattaa lyhyemmän työajan kokeiluja
Lue lisää

Esa Mäkijärvi

Kirjallisuus
28.5.2026
Arvio: Nobelisti varoittaa totalitarismista – traumojen sirpaleisuudesta todistavat tarinat ovat musertavia
Lue lisää

Luetuimmat

Uusimmat

Toimituksen valinnat

Demokraatti

päätoimittaja: Petri Korhonen
Toimitus →Ilmoitusmyynti →Tilaajapalvelu →
Lähetä juttuvinkki →

Toimitus: PL 338, 00531 Helsinki, puh. 09 701 041

Arbetarbladet

chefredaktör: Topi Lappalainen
Kontakt →

Redaktion: Broholmsgatan 18-20 C, 00531 Helsingfors

Tietosuoja-asetukset

Demokraatti.fi

Tilaa Demokraatti

Demokraatti on politiikkaan, työelämään ja kulttuuriin erikoistunut aikakauslehti, joka on perustettu Työmies-nimellä vuonna 1895.

Kaikki ei ole sitä miltä näyttää.

Tilaa demokraatti →
2018 DEMOKRAATTI
TIETOSUOJA- ja REKISTERISELOSTE
KIRJAUDU