Työmarkkinat
28.5.2026 07:58 ・ Päivitetty: 28.5.2026 07:58
SAK: Palkansaajien ostovoimakuoppa on täyttymässä – hallituksen veropolitiikka jarruna
SAK:n ostovoimakatsauksen mukaan palkansaajien ostovoimakuoppa on hiljalleen täyttymässä. Reaalipalkka saavuttaa elinkustannuskriisiä edeltävän tason vuoden loppuun mennessä.
Työntekijöiden ostovoiman paraneminen perustuu SAK:n päivitetyn ostovoimaseurannan mukaan lähes kokonaan ammattiliittojen neuvottelemiin palkankorotuksiin.
Suotuisaa kehitystä on SAK:n mukaan jarruttaneet hallituksen veropäätökset sekä Iranin sodan vuoksi kiihtynyt inflaatio.
SAK:N pääekonomisti Patrizio Lainàn mukaan reaalipalkan palautuminen elinkustannuskriisiä edeltävälle tasolle olisi ollut nopeampaa ilman hallituksen tekemiä kiristyksiä välilliseen verotukseen.
SAK:n seurannassa on tarkasteltu ensi kertaa hallituksen veropolitiikan kokonaisvaikutuksia palkansaajiin huomioiden ansiotulo- ja välillinen verotus.
– Orpon hallituskauden aikana veropäätökset heikentävät keskituloisen palkansaajan ostovoimaa yli 400 euroa vuodessa. Vaikka ansiotuloverotus kevenee noin 150 eurolla, erityisesti arvonlisäveron kaltaiset välilliset verot ovat nostaneet hintoja ja syöneet palkansaajien ostovoimaa lähes 600 euroa vuodessa, Lainà sanoo tiedotteessa.
SAK:n katsauksen mukaan ammattiliittojen neuvottelemat palkankorotukset vahvistavat ostovoimaa hallituskauden aikana merkittävästi. Käteen jää SAK:n mukaan keskituloisella noin 4400 euroa enemmän vuodessa palkankorotusten ansiosta.
– Tästä summasta hallituksen veropäätökset ja inflaatio syövät ostovoimaa. Keskituloisen palkansaajan ostovoima kasvaa hallituskauden aikana noin 1800 euroa vuodessa, Lainà sanoo.
TÄNÄÄN julkaistun ansiotasoindeksin mukaan vuoden ensimmäisellä neljänneksellä palkat nousivat 3,6 prosenttia.
SAK:n mukaan ammattiliittojen neuvottelemat palkkojen sopimuskorotukset selittävät tästä 3,1 prosenttiyksikköä ja muut tekijät 0,5 prosenttiyksikköä. Inflaatio oli 0,6 prosenttia, joten reaalipalkka kasvoi tasan kolme prosenttia vuoden ensimmäisellä neljänneksellä.
Kesä tuo mukanaan palkankorotuksia eri aloille, SAK:n tiedotteessa todetaan. Esimerkiksi rakennusalalla sekä matkailu- ja ravintola-alalla palkat nousevat 2,9 prosenttia. 3000 euron kuukausipalkalla korotus kasvattaa käteen jääviä tuloja lähes 70 euroa kuukaudessa.
Kommentit
Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.