SAK:laiset liitot sopivat palkkakoordinaatiosta – JHL:n Niemi-Laine: ”Emme ole tänään antaneet lupausta olla mukana”

SAK:laiset ammattiliitot tiedottivat tänään päättäneensä tiivistää yhteistyötä työehtosopimusneuvottelukierroksella. Tämä tarkoittaa tarvittaessa järjestöllistä yhteistyötä neuvottelutulosten aikaansaamiseksi vastauksena työnantajapuolen harjoittamalle tiukalle koordinaatiolle. Johannes Ijäs Demokraatti

Keinovalikoimaa varaudutaan käyttämään laajasti liittojen omien sääntöjen ja hallintojen linjausten puitteissa.

– Jäsenten ostovoiman turvaamiseksi yhteistyötä on tiivistettävä kaikilla sopimusaloilla. Koordinaation käytännön toimista päättävät ammattiliittojen hallinnot, mutta tavoitteena on laaja yhteistyö, jolla saadaan jäsenille Saksassa saavutettuun teollisuuden palkkaratkaisuun vertautuva tulos, SAK:n puheenjohtaja Jarkko Eloranta linjasi tiedotteessa.

Helsingin Sanomat ynnäsi välittömästi, että kyse olisi kahdelta vuodelta yhteensä 8,5 prosentin korotuksista ja kertakorvaukset päälle.

Saksan suurin ammattiliitto IG-Metall sopi marraskuussa tärkeällä teollisuusalueella 5,2 prosentin palkankorotuksista ensi vuodelle ja 3,3 prosentin palkankorotuksista vuodelle 2024. Sopimukseen sisältyy lisäksi 3 000 euron kahdessa erässä maksettava kertakorvaus.

Eloranta sanoi lehdelle, että IG-Metallin sopimus on SAK:n mielestä suuruusluokaltaan sopivampi kuin Ruotsin ammattiliittojen keskusjärjestön LO:n tavoittelema 4,4 prosentin korotus ensi vuodelle.

YKSI SAK:lainen liitto, Elorannan aiemmin johtama Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL kuitenkin kertoi välittömästi Twitterissä nykyisen puheenjohtajansa Päivi Niemi-Laineen suulla, ettei se ole koordinaatiossa mukana.

– JHLry ei ole tässä koordinaatiossa mukana, Niemi-Laine tviittasi, mutta poisti sittemmin tviitin.

Hän kertoo Demokraatille, että JHL:n hallitus päättää asiasta varsinaisesti torstaina. Hän ei lähde päätöstä ennakoimaan.

– Mutta SAK:n hallituksessa emme ole tänään antaneet lupausta olla mukana.

Niemi-Laine olisi toivonut myös, että JHL:n osalta asiasta olisi kerrottu tänään julkaistussa SAK:n tiedotteessa.

NIEMI-LAINE olettaa kuitenkin, että mikäli vaikeita tilanteita kuten työstaisteluita tulee työmarkkinoilla, kaikki liitot ovat loppuun saakka tukemassa toisiaan.

Tästä huolimatta JHL ei ole ainakaan vielä koordinaatiossa mukana. Miksi ei?

– Siinä on nyt juuri vielä auki aika monta asiaa, jotka meidän pitää käsitellä. Yksi on se, miten me sitten tuemme oikeasti toinen toisiamme ankarissa tilanteissa. Lähtevätkö sopimuksen tehneet tahot myös tukemaan heitä, jotka eivät ole sopimuksia vielä tehneet. Siitähän tässä on kyse, että sitten tuetaan toinen toisiamme loppuun saakka, että viimeistäkin kaveria autetaan sitten.

Koetteko, että teille päin ei ole oikein solidaarisuutta tullut muilta kuin kunta-alan liitoilta, kun kesällä tehtiin kunta-alan ratkaisua?

– Hyvinhän me olemme pärjänneet muiden kunta-alan järjestöjen kanssa viime keväänä. Emme me ole pyytäneet apua mistään. Vahvasti laitettiin kunta-alan järjestöjen kanssa koordinaatio pystyyn ja yhdessä tehtiin.

Teollisuuden puolella kunta-alan ratkaisu on aiheuttanut närästystä, koska sopimukseen luotiin apparaatti, jossa teollisuus käytännössä neuvottelee kunta-alalle korotuksia. Kunta-alalle tulee viiden vuoden ajan noin prosentin korotus yleisen linjan päälle. Tämä koskisi myös JHL:n kunta-alalla työskenteleviä jäseniä.

Niemi-Laine toteaa kuitenkin, ettei ole missään vaiheessa kokenut, että muilla liitoilla olisi haluttomuutta ottaa JHL:ää mukaan koordinointiin mukaan.

– Tällaisessa maailmassa tällä hetkellä, jos joku saakin sitten vähemmän kuin joku toinen saisikin sitten enemmän myöhemmin, on siinä tietysti vaikea nähdä tilannetta, että eikö se taho joka saisi enemmän ottaisi sitten vastaan sitä isompaa korotusta. Kyllähän tässä hankaluuksia varmasti on.

SAK:laisen yhteistyön tiivistämisen Niemi-Laine tiivistää itse tarkoittavan sitä, että kaikki tukevat toinen toisiaan loppuun saakka, jotta korkein mahdollinen palkankorotustaso saavutetaan.

Onko tässä eriytymistä tapahtumassa, että kunta-ala toimii erikseen ja muut erikseen?

– Kyllähän tässä on mukana nyt sitten kirkko ja valtiokin, jotka ovat auki. Se on ollut tänään keskustelussa mukana. Sitten pitää koordinoida kaikilta osin kaikki. Liittopohjaista toimintaahan tämä on, liittojen yhteistyötä, Niemi-Laine painottaa.

JHL on aloittanut neuvottelut valtion palkankorotuksista vuodelle 2023.

Niemi-Laine muistuttaa myös, että JHL neuvottelee työntekijäpuolelta myös EK:laisten liittojen kuten Palvelualojen työnantajat Paltan ja Hyvinvointiala Halin kanssa. Eli asiointi ei koske vain kuntakenttää.

– Samalla tavalla olemme EK-laisessa maailmassa mukana. Yhteisöllisyyttähän siinä pitää olla ja tukea, että me yhdessä teemme tuloksen kaikille. Varmasti kunta-alan ratkaisu on niin iso, että se asettaa kovia paineita meille kaikille saada merkittävä tulos aikaiseksi. Saksan tuloksethan ovat olleet kovia. Se, mitä meille on nyt tarjottu Paltan pöydässä ei ollut lähellekään sitä, mitä Saksan yli 8 % on. Jos kahdelle vuodelle saisi minimissään 8,5% ja sitten vielä lisäksi 3000 euron kertakorvauksen, kyllähän se olisi ihan tämän ajan ratkaisu, jota SAK:laisessa paperissa nyt haetaan, Niemi-Laine sanoo.