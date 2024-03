SAK:n Elorannalta koruton arvio, mitä hallituksen lakkorajoitukset tarkoittaisivat työntekijöille

SAK:n puheenjohtaja Jarkko Eloranta arvioi, että nyt työmarkkinatilanteessa otetaan muutama päivä happea, koska keskiviikon tapaaminen ei tuottanut tulosta. Johannes Ijäs Demokraatti

Työministeri Arto Satonen (kok.) tapasi eilen erikseen niin Elorantaa kuin Suomen Yrittäjien toimitusjohtajaa Mikael Pentikäistä. Keskustelut paikallisesta sopimisesta eivät tuottaneet lähentymistä.

– Eihän tämä nyt kovin myönteiseltä näytä, Eloranta summaa tänään.

SAK:laiset liitot päättivät eilen jatkaa lakkoa viikolla.

On näyttänyt siltä, että työnantajapuolella on valmiutta ottaa lakkoja vastaan, jotta ne saisivat hallitusohjelmaan kirjattuja toivomiaan työelämämuutoksia, joita ay-liike pitää heikennyksinä, läpi.

– Näinhän se työnantajapuoli on tässä todennut, että he eivät ole osapuoli ja he nämä lakot kestävät…Totta kai nämä puheet, että ei tunnu missään, ovat kyllä nyt sitten muuttuneet sellaisiksi, että sattuu aika paljon ja siinä mielessä tietysti ehkä sielläkin olisi vähän aikaisemmin kannattanut miettiä, mihin tämä tilanne kuitenkin ehkä voi johtaa, Eloranta sanoo.

Eduskunnasta saatujen tietojen mukaan kokoomuksessa on halua viedä työrauhalainsäädännön muutokset aikaistetusti voimaan jo vappuna. Lainsäädännön muutokset rajoittaisivat lakkoja. Tämäkin varmasti noteerataan työnantajapuolella, kun siellä puntaroidaan suhtautumista lakkoihin.

AY-LIIKKEELLÄ on paljon pelissä, kun puhutaan oikeudesta osoittaa mieltä. Jos hallituksen kaavailemat lakkorajoitukset menisivät läpi, se tarkoittaisi Elorannan mukaan poliittisten lakkojen osalta sitä, että “ne olisivat pitkälti taputeltu”.

– Eikä varmaan tällä hallituskaudella niitä juuri enää nähtäisi eikä varmaan sitten tulevaisuudessakaan kovin paljoa, kun päivän tai vuorokauden lakot eivät välttämättä voimalla sitten enää vaikuta. Ne ovat enemmän demonstraatioita, joilla mieltä sitten ilmaistaan ilman kovin suurta välitöntä vaikutusta, Eloranta sanoo viitaten siihen, että hallitus rajoittaisi poliittiset lakot 24 tuntiin.

Hallitus iskisi rajoituksilla myös tukilakkoihin.

Kun yrityskohtainen sopiminen lisääntyy, mihin lainsäädäntökin ohjaa, Eloranta huomauttaa, että on tarvittu tukilakkoja, jotta työehtosopimuksia on saatu voimaan.

– Jos tukilakkojen käyttöä nyt rajoitetaan, kyllähän se varmasti vaikuttaa siihen, että entistä useampia työntekijöitä ja firmoja on sitten kokonaan ilman työehtosopimusta. Se ei tietenkään työehtojen kannalta ole hyvä asia.

Myös lakkosakkojen korotukset närästävät SAK:ssa. Ammattiosastojen korkeat sakot vaikeuttaisivat työntekijöiden asemaa paikallisissa kiistoissa työnantajapuolen tekemistä työehtosopimusten tulkinnoista.

– Usein on niin, että tänä päivänä ainoa keino palkansaajille vaikuttaa on esimerkiksi ulosmarssi. Jos siitä tulee kovin kallista, kyllä vaikutusmahdollisuudet sitten jäävät pieniksi.

TYÖMINISTERI Arto Satonen viesti eilen julkisuuteen toiveikkuutta tilanteen aukeamisesta sen jälkeen, kun hän oli tavannut SAK:ta ja Suomen Yrittäjiä.

Elorantakin sanoo, että tiettyä yhteistä pintaa keskusteluissa löytyi, mutta konkretia Satosen ja tämän avustajien puolelta kuitenkin puuttui.

– Meidän huoleen työehtojen minimitason säilymisestä eli yleissitovuuden turvaamisesta ei kovin paljon vastakaikua saatu. Ehkä Satonen ajatteli, että symbolinenkin pieni ele olisi meille riittänyt. Mutta kun konkretiaa on vähän ja liikkeet ovat kovin, kovin pieniä ei ole oikein luottamusta, että neuvottelun ja kompromissien rakentaminen olisi eloon syttynyt.

Demokraatti kertoi tänään, että työmarkkinaosapuolten halukkuutta neuvotella vientimallista tunnustellut Satosen valtiosihteeri Mika Nykänen on saanut urakkansa valmiiksi. Työn lopputuloksesta on määrä tiedottaa perjantaina. SAK ei ole tällä erää palaamassa työmarkkinamallineuvotteluihin.