SAK:n Eloranta ei sulje pois lakkoilun jatkumista – “Näköpiirissä ei ole ollut, että ryhtyisimme nostamaan jalkaa kaasulta”

Orpon hallituksen ja palkansaajaliikkeen ilmiriita on helmikuun alussa nähtävillä kaikkialla Suomessa. Kaupallinen lentoliikenne ja muukin julkinen liikenne seisahtuu työtaistelujen vuoksi, lakot vaikuttavat laajasti myös teollisuuteen ja palvelusektorille. SAK:n puheenjohtajan Jarkko Eloranta pitää työtaistelujen toteutumista hyvin todennäköisenä.

– Tällaiseen tilanteeseen tässä on jouduttu. Hallitukselle on useaan otteeseen sanottu, että toimet alkavat vain kiristyä. Näköpiirissä ei ole ollut, että ryhtyisimme nostamaan jalkaa kaasulta, Eloranta sanoo Demokraatille.

Voiko tätä (1.-2. helmikuuta toteutuvia lakkoja) kutsua yleislakoksi?

– Vaikka mukana on merkittävä määrä työntekijöitä, en nyt lähtisi sitä sellaisella sanalla kuvailemaan. Mikä se yleislakko tänä päivänä on, se on sinänsä hyvä kysymys.

Mitä tapahtuu, jos laajatkaan työtaistelut eivät tuota toivottua tulosta?

– En lähde ennakoimaan mitä sitten tapahtuu. Ainahan me olemme viestittäneet hallituksen suuntaan, että meistä saa kaverin neuvotteluihin, jos lähdetään tasapainoiselta pohjalta ja otetaan huomioon palkansaajien huolet. Se on meidän viesti tästäkin eteenpäin. Nyt keskitytään 1. ja 2. päivän operaatioihin. Myöhemmistä (työtaisteluista), jos sellaisia tulee, infotaan erikseen.

Onko merkkejä aidon neuvottelukontaktin syntymisestä?

– Ei tällä hetkellä. Mutta kun akavalainenkin maailma alkaa pikku hiljaa heräillä ja STTK:ssa on uusia liittoja joko tulossa näihin toimiin mukaan tai tekemässä omia toimiaan, niin kyllähän tämä varmasti pistää hallituksen pohtimaan. Palkansaajien liikehdintä ei ole missään vaiheessa rajoittunut pelkästään SAK:hon, mutta nyt se on erityisesti lähdössä leviämään muihin liittoihin ja keskusjärjestöihin. Sillä on varmasti oma merkityksensä.

KORKEAKOULUTETTUJEN keskusjärjestö Akava ilmoitti maanantaina järjestävänsä 6. helmikuuta kahden tunnin mittaisen ulosmarssin, johon suuri osa akavalaisista liitoista osallistuu. Akavassa pidettiin liittojen koordinoitua työtaistelua poikkeuksellisena. Eloranta on samaa mieltä.

– Se on melko poikkeuksellista. Me olimme tuossa vaiheessa silloin lokakuussa. En tiedä mikä se heidän tasaisen vauhdin taulukkonsa on, jos hallitus ei tule millään tavalla vastaan. Miten heidän toimensa siitä jatkuvat? Se jää nähtäväksi.

– Mutta viesti ja signaali hallituksen suuntaan on tässä kohtaa kaikkein tärkein. Viesti on ollut se, että ay-liike on analyysissään yhtenäinen. Hallitusohjelma on poikkeuksellisen vino ja suorastaan palkansaajavihamielinen. Nyt analyysi on jalostunut toiminnaksi myös Akavan puolella. Se on merkityksellistä.

TYÖNANTAJALEIRISSÄ ja osin hallituksessa ay-liikkeen poliittiset vastatoimet on nähty kiristyksenä. Muun muassa Keskuskauppakamarin toimitusjohtaja Juho Romakkaniemi on kyseenalaistanut miksi hallituksen pitäisi neuvotella työmarkkinauudistuksistaan “ulkoparlamentaaristen järjestöjen” kanssa. Eloranta muistuttaa, ettei ay-liike ole mikä tahansa kansalaisjärjestö.

– Ay-liikkeen asema on tunnustettu niin kansainvälisissä sopimuksissa kuin eurooppalaisessa lainsäädännössäkin. Meitä ei voi verrata normaaliin kansalaisjärjestöön. Siinä mielessä Romakkaniemikin vetää linjoja suoriksi ja maalaa isolla pensselillä.

Työnantajapuoli on ajanut Elorannan mukaan itse asiat nykyiseen kriisiin ulkoistamalla työmarkkinatoimintansa porvarihallitukselle.

– Hallitus on tehnyt itsestään työmarkkinaosapuolen ryhtyessään sorvaamaan yksipuolisilla päätöksillään ja työnantajaliittojen antamilla nuoteilla uusiksi aivan keskeisiä työelämän pelisääntöjä. Katsomme, että kun näin keskeisistä kysymyksistä on kyse – kuten vaikkapa neuvottelujärjestelmän asioista – niin kyllä siinä pitäisi muutakin tehdä kuin vain se, että istutaan kolmikantaryhmissä ja muutokset ovat työnantajan toiveiden mukaisia. Palkansaajien tai edes kaikkien asiantuntijoiden näkemyksiä ei oteta millään tavalla huomioon.

Julkisessa keskustelussa on puhuttu ministereitä myöten ay-mafiasta. Miltä se kuulostaa palkansaajaliikkeessä?

– Onhan se kovaa kieltä, kun ajattelee, että puolitoista miljoonaa suomalaista kuuluu ammattiyhdistysliikkeeseen. Se, että ministerit katsovat, että heillä on oikeus tämän tyyppiseen kielenkäyttöön, niin ei kovin paljon tunnu enää olevan rajoja sille, miten kansalaisia ja laillisia järjestöjä Suomessa nimitellään. Olen vähän surullinen poliittisen keskustelun tasosta ja sävystä.

– Sillä varmaan puhutellaan ensisijaisesti omia äänestäjiä ja luodaan viholliskuvaa. Pyritään hämärtämään itse asioita, joita hallitus on tekemässä. Siitähän tässä on kyse. Onhan se poikkeuksellista, että keskeiset poliittiset toimijat käyttävät tällaista sosiaalisen median kielenkäyttöä julkisessa keskustelussa. Kielenkäyttö näyttää tarttuneen myös pääkirjoitustoimittajiin.

Presidentinvaaleissa puhuttiin hetki työmarkkinapolitiikasta, siitä saavatko presidentti tai presidenttiehdokkaat ottaa kantaa työmarkkinakysymyksiin. Miten itse seurasit sitä?

– Totta kai sitä tuli seurattua. Vaikka presidentillä ei ole toimivaltaa näissä kysymyksissä, niin kyllä siihenkin tehtävään kuuluu se, että erityyppisiin asioihin voi ottaa kantaa. Niin on tehnyt myös presidentti Niinistö. Hän on puhunut aika usein julkisen talouden asioista ja myös tavannut työmarkkinaosapuolia eri yhteyksissä. Eihän se poikkeuksellista ole. Ja kun aika monet kaipaavat tähän maahan arvojohtajaa, olisi hyvä, että tulisi ilmi, millaisia arvoja ehdokkaat edustavat ja mitä vaikkapa palkansaajaliikkeestä ja hallituksen työantajan eduksi ajamista uudistuksista ajattelevat.

Onko presidentti Niinistö ollut yhteydessä työmarkkinatilanteen tiimoilta?

– Ei ole ollut aktiivinen ainakaan minun suuntaani.