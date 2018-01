SAK:n Eloranta mielenilmauksesta: Odotamme paikalle noin 10 000 ihmistä – ”Ajoitus on ihan kohdallaan”

SAK:n puheenjohtajan Jarkko Elorannan mukaan perjantain aktiivimallin vastaiseen mielenilmaukseen Helsinkiin odotetaan noin 10 000 osanottajaa.

Elonranta puolusti Ylen A-Studiossa mielenilmauksen ajankohtaa toteamalla, että aktiivimallin vastainen kansalaisaloite, jonka on allekirjoittanut runsaat 130 000 ihmistä, on vasta tulossa eduskunnan käsittelyyn. Lisäksi hän muistutti, että hallituksen kaavailema aktiivimalli kaksi on edelleen valmistelussa.

– Siinä mielessä ajoitus on ihan kohdallaan, Eloranta sanoi.

Elorannan mukaan mielenilmaukseen johtaneet tapahtumat käynnistyivät syksyllä 2016 valtiosihteeri Martti Hetemäen työryhmästä, jossa kaavailtiin SAK:n tulkinnan mukaan kiky-sopimuksen vastaisia työttömyysturvan leikkauksia.

”Pidän ainutlaatuisena, että tehtyä päätöstä yritetään muuttaa.”

– Maan hallitus lupasi kiky-sopimuksessa vetää säästöjä pois ja yhtenä niistä olivat työttömyysturvan lisäleikkaukset, Eloranta sanoi.

A-studiossa vieraillut EK:n johtaja Ilkka Oksala kertoi EK:n olevan pettynyt, että palkansaajapuoli on lähtenyt mielenilmaukseen ja lakkoon jälkijättöisesti, kun eduskunta on jo päättänyt aktiivimallista.

– Pidän ainutlaatuisena, että tehtyä päätöstä yritetään muuttaa, Oksala sanoi.

Elonrannan mukaan SAK ei ole huolestunut mielenilmauksen vaikutuksesta jäsenmääräänsä.

– Me haluamme puolustaa sopimusta jonka olemme tehneet ja työttömien oikeuksia. Siitä ei ole kysymys, että tuleeko uusia jäseniä vai ei, Eloranta sanoi A-studiossa.