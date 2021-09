SAK:n Eloranta nosti esiin luottamusmiesten aseman parantamisen lailla – Haatainen pitää ajatusta loogisena mutta toivoo järjestöjen itse varmistavan tasapuoliset neuvottelut

Metsäteollisuudessa eletään tiukkoja vaiheita. SAK:n puheenjohtaja Jarkko Eloranta on esittänyt harkittavaksi, pitäisikö luottamusmiesten asemaa parantaa lainsäädännöllä. Johannes Ijäs Demokraatti

Taustalla on ainakin se, että UPM on uhannut järjestää työehdot vuodentaitteen jälkeen ilman työehtosopimuksia työlainsäädännön, UPM:n käytäntöjen ja henkilökohtaisten työsopimusten perusteella. Tämä tapahtuisi, mikäli Paperiliitto ei neuvottele UPM:n vaatimia liiketoimintakohtaisia sopimuksia.

Paperiliitto puolestaan haluaa konsernikohtaisen sopimuksen. Siellä nähdään, että UPM:n mallilla palkat putoaisivat kolmanneksella.

– Rajut heikennykset työehtoihin eivät yllätä. Nämä samat tavoitteet UPM olisi esittänyt Paperiliitolle, jos olisimme aloittaneet UPM:n vaatimalla tavalla liiketoimintakohtaiset neuvottelut. Edelleen

Paperiliiton lähtökohtana on yhtiökohtainen sopimus, Paperiliiton puheenjohtaja Petri Vanhala on todennut tiedotteessa.

Vanhalan mukaan UPM haluaa murtaa luottamusmiesjärjestelmän ja samalla Paperiliiton. Tilalle UPM:n mallissa voisivat tulla luottamusvaltuutetut, jonka ei tarvitsisi olla työntekijäliiton jäsen.

”Itse suhtaudun siihen avoimin mielin.”

Työministeri Tuula Haatainen (sd.) ei puutu Demokraatin haastattelussa erityisesti mihinkään yksittäiseen työmarkkinatilanteeseen, mutta painottaa, että luottamusmiesten pitäisi pystyä toimimaan sen luottamuksen varassa, jonka he ovat työpaikalla saaneet.

Elorannan ajattelua luottamusmiesten aseman parantamisesta työpaikalla lainsäädännön avulla hän sanoo pitävänsä loogisena.

– Itse suhtaudun siihen avoimin mielin.

Haatainen kuitenkin toivoo, että työmarkkinaosapuolet keskenään pystyisivät sopimaan siitä, että tasapainoinen neuvottelusuhde työpaikoilla säilyy.

– Toivon ja odottaisin, että työmarkkinaosapuolet löytäisivät itse niitä ratkaisuja siihen, miten tasapainoista asetelmaa työpaikoilla pystytään varmistamaan. Tämä on perinteinen työmarkkinaosapuolia koskettava asia. Toivoisin, että siellä asia pystyttäisiin ratkomaan ensisijaisesti. Siellä tunnetaan ne tilanteet, Haatainen sanoo.

Budjettiriihen alla keskustelua on käyty myös minimipalkasta. Haatainen muistuttaa, että asia on EU-tasolla käsittelyssä. Minimipalkkadirektiivistä on komission esitys.

Tähän Suomi suhtautuu myötämielisesti. Sen nähdään parantavan tilannetta tietyissä maissa. Samalla Haatainen kuitenkin painottaa, että esitys tunnustaa lähtökohtana pohjoismaisen kolmikantaiseen valmistelun, työmarkkinaosapuolet sekä työehtosopimusjärjestelmän. Suomen osalta tilanne ei siis muuttuisi.

– Siitä pidämme kiinni, että se on lähtökohta. Minimipalkkakysymys toteutuu meillä työehtosopimusten kautta.

”Kyllä tässä isoista asioista on kysymys.”

Haatainen summaa, että viimeisten viiden vuoden aikana työmarkkinat ovat olleet murroksen keskellä. Metsäteollisuuden ja Teknologiateollisuuden toimet haastavat perinteistä neuvottelujärjestelmää. Kyse on muun muassa järjestelmän yleissitovuudesta.

– Kyllä tässä isoista asioista on kysymys.

Haatainen sanoo käyvänsä työmarkkinaosapuolten kanssa tiivistä keskustelua.

– Mutta nämä ovat työmarkkinaosapuolten asioita, siellä pöydissä niitä ratkotaan ja neuvottelujärjestelmät luodaan. Kaikki toki heijastuu myös poliittiselle puolelle. Kyllä tarkalla korvalla seurataan ja ollaan yhteyksissä, missä mennään.

– Ministerinä haluan tuoda esiin sen, että työehtosopimuksiin ja yleissitovuuteen perustuva järjestelmämme ja työelämän kehittäminen on tuonut yrityksille ja elinkeinoelämälle ennustettavuutta ja luonut pohjaa taloudelliselle kasvulle. Pohioismaat ovat pärjänneet nimenomaan sen takia, että meillä on ollut hyvin järjestäytynyt neuvottelusysteemi. Toivoisin että pohjoismainen sopimiseen ja luottamukseen perustuva työelämän kehittäminen säilyy eikä sitä menetetä lyhytjännitteisten intressien toivossa.