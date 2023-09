SAK:n Eloranta: Orpon ja Purran hallitus on sysioikeistolainen – ”Kermahyllyllä hymyt levenevät ja maireus kasvaa”

Kokoukseen perjantaina tervehdyksen tuonut palkansaajakeskusjärjestön johtaja kutsui Orpon ja Purran hallitusta ”sysioikeistolaiseksi”, joka tarjoaa kylmää kyytiä niin palkansaajille, työttömille, lapsille ja vanhuksille.

– Ainoat, jotka hallitus säästää leikkauksilta ja heikennyksiltä, ovat yhteiskunnan hyväosaiset. Kermahyllyllä hymyt levenevät ja maireus kasvaa. Kaikki mitä siellä ikinä uskallettiin toivoa ja vähän enemmänkin on kirjoitettu Orpon ja Purran hallitusohjelmaan.

Eloranta totesi myös, että hallitus on ryvennyt rasismissa eikä ihme.

– Hallituksessa on puolue, joka rakentaa kannatuksensa rasismin ja muukalaisvihamielisyden varaan, vihan ja vastakkainasettelun varaan. Entisestä ns. työväenpuolueesta ilman sosialisteja on viritetty puhdasverinen nationalistinen oikeistopuolue, jonka talous- ja sosiaalipoliittinen linja on hyytävyydessään ennennäkemätöntä. Köyhät kyykkyyn, duunarit nöyriksi ja maahanmuuttajat ulos, Eloranta jyrähti.