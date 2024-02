SAK:n puheenjohtaja huolestui: “Suomi on kovaa vauhtia profiloitumassa osaksi vanhoillista maaryhmää”

SAK:n puheenjohtaja Jarkko Eloranta katsoo, että Orpon hallitus on vaarantamassa Suomen maineen yhteisön rakentajana ja viemässä Suomen väärään leiriin EU:ssa.

– Orpon hallituksen vahvasti ideologinen työmarkkinalinja on johtamassa Suomen sivuraiteille myös EU-politiikassa. Suomi on kovaa vauhtia profiloitumassa osaksi vanhoillista maaryhmää, joka torjuu kaiken etenemisen ihmisten oikeuksien vahvistamisessa, SAK:n puheenjohtaja Jarkko Eloranta sanoo tiedotteessa.

Eloranta jatkaa, että viime viikkoina hallituksen linja on nähty muun muassa yritysvastuudirektiivin käsittelyssä. Elorannan mukaan pitkään valmisteltu ja EU-instituutioiden kesken jo alustavasti sovittu yritysvastuudirektiivi edistäisi niin ihmisoikeuksien toteutumista kuin vastuullisten yritysten kilpailuasemaakin, mutta nyt Suomen hallitus on viime metreillä vetämässä tukeaan hankkeelta.

– Suomen piti olla yritysvastuun edelläkävijä, mutta nyt hallitus on hankkimassa meille peränpitäjän ja jarrumiehen leimaa.

ELORANTA toteaa myös, että toinen loppusuoran päätöksentekoon jumittunut EU-hanke on alustatyödirektiivi, jonka tarkoitus on korjata esimerkiksi ruokalähettinä toimivien alustatyöntekijöiden äärimmäisen haavoittuva asema. Euroopan komissio, parlamentti ja monet jäsenmaat olisivat jo hyväksymässä alustatyöntekijöille normaalit työntekijän oikeudet, mutta jarruttavien hallitusten ryhmä estää etenemisen. Suomi on mukana tässäkin maaryhmässä, Eloranta huomauttaa.