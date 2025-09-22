Palkittu politiikan aikakauslehti.
Ulkomaat

22.9.2025 08:23 ・ Päivitetty: 22.9.2025 08:23

Saksa ei ole tunnustamassa Palestiinan valtiota lähiaikoina

LEHTIKUVA / RONI REKOMAA

Saksa vahvisti maanantaina, ettei se aio tunnustaa Palestiinan valtiota ennen kuin Israel ja palestiinalaiset ovat sopineet kahden valtion ratkaisusta.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

-  Neuvottelemalla saavutettu kahden valtion ratkaisu on se tie, jonka myötä israelilaiset ja palestiinalaiset voivat elää rauhassa, turvallisesti ja arvokkaasti. Saksan kanta on, että Palestiinan valtion tunnustaminen tapahtuu tämän prosessin loppupuolella. Mutta tämän prosessin on alettava nyt, sanoi Saksan ulkoministeri Johann Wadephul lähtiessään YK:n yleiskokoukseen New Yorkissa.

Muun muassa Ranskan odotetaan tunnustavan Palestiinan YK:n yleiskokouksessa. Australia, Britannia, Kanada ja Portugali tunnustivat Palestiinan jo sunnuntaina.

Natsimenneisyytensä painama Saksa on kuulunut Israelin vakaimpiin tukijoihin. Gazan sota ja palestiinalaissiviilien kärsimykset ovat kuitenkin saaneet senkin koventamaan äänenpainojaan Israelia kohtaan.

