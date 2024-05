Saksa höllentää aseiden käytön rajoituksia Ukrainalle – näin puolustusministeri Häkkänen kommentoi tilannetta

Tänään on uutisoitu, että Saksa sallii Ukrainan iskeä Venäjän puolelle saksalaisaseilla siten, että aseita voisi käyttää itsepuolustukseen Harkovan rintaman alueella. Johannes Ijäs Demokraatti

Saksassa tulkitaan, että Ukrainalla on kansainvälisen oikeuden mukaan oikeus puolustaa itseään hyökkäyksiltä, jotka tulevat Venäjän raja-alueilta. Käynnissä on ollut laajempi keskustelu, jossa on kerrottu, että myös USA:n presidentti Joe Biden olisi salaa sallinut Ukrainan iskeä venäläisiin sotilaskohteisiin kyseisellä alueella.

Naton pääsihteeri Jens Stoltenberg on myös pitänyt puhetta yllä Ukrainalle annettujen aseiden käytön rajoitusten lievennyksistä.

Puolustusministeri Antti Häkkänen (kok.) totesi tänään eduskunnassa Demokraatille meneillään olevasta keskustelusta, että kyse on valtioiden ja tukijamaiden omista kansallisista päätöksistä. Suomi ottaa kantaa vain omaan aseapuunsa.

Julkisuuteen on kerrottu jo kauan aikaa sitten, että Suomella ei ole ollut aseavussaan erityisiä rajoituksia. Taustalla on se, että Suomi ei ole antanut Ukrainalle sellaisia järjestelmiä, joilla olisi merkittävää kaukovaikutuskykyä.

Häkkänen toteaa, että rajoituksia on ollut mailla, jotka ovat esimerkiksi antaneet kaukovaikutteisia ohjusjärjestelmiä.

Häkkänen näkee, että Venäjä hyödyntää tällä hetkellä tilannetta Harkovan suunnalla. Lisää aiheesta Nyt tuli päätös: Saksa antoi Ukrainalle luvan käyttää aseitaan iskuissa Venäjälle

– Siinä nimenomaan hyödynnetään sitä, että pystytään siinä rajan alueella lähestymään, valmistautumaan, joukkueen huoltoa, ryhmitystä, tuoda raketinheittimiä ja muuta siihen ihan lähettyville, Häkkänen kuvailee Venäjän tämänhetkistä sotilaallista toimintaa.

– Se on ihan selvää, että Ukraina tarvitsee puolustautuakseen jonkinlaisen kyvyn vaikuttaa ihan rajan välittömässä läheisyydessä oleviin toimintoihin, Häkkänen arvioi.