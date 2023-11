Saksa kiristää turvapaikanhakijoiden sääntöjä

Saksa muun muassa leikkaa turvapaikanhakijoiden avustuksia ja nopeuttaa prosessia turvapaikkapäätöksissä. Lisäksi Saksa pyrkii sopimaan siirtolaisten lähtömaiden kanssa niiden maahanpyrkijöiden palautuksista, joille turvapaikkaa ei myönnetä. Vastineeksi Saksa tarjoaa näiden maiden kansalaisille laillisia väyliä päästä töihin Saksaan. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Uudistuksista sovittiin viime yön aikana maratonkeskusteluissa liittokansleri Olaf Scholzin ja osavaltioiden johtajien välillä. He päättivät myös selvittää Saksan mahdollisuuksia siihen, että turvapaikanhakuprosessi tapahtuisi EU:n ulkopuolelta.

Turvapaikanhakijoiden määrä Saksassa on lisääntynyt viime kuukausina, mikä on käynnistänyt kiivaan maahanmuuttokeskustelun. Esimerkiksi paikallisviranomaisilla on ollut vaikeuksia pärjätä kaikkien uusien tulokkaiden kanssa.

Poliittista painetta uudistuksille on lisännyt myös Vaihtoehto Saksalle -äärioikeistopuolueen kannatuksen kasvu. Tuoreissa kyselyissä sitä on kannattanut jo 22 prosenttia vastaajista, kun esimerkiksi Scholzin sosiaalidemokraattien kannatus on ollut 16 prosentissa.

Nykyisin turvapaikanhakijoille tarjotaan Saksassa aluksi majoitus vastaanottokeskuksessa ja 182 euroa päivittäistarpeisiin. Myöhemmin turvapaikan saaneiden rahallinen kuukausikorvaus nousee portaittain runsaaseen 500 euroon.

Nyt summan nousemista päätettiin hidastaa. Lisäksi korvauksia päivittäistarpeisiin aletaan myöntää korttirahana, jotteivät maahanmuuttajat lähettäisi rahoja kotimaahansa

Valtiovarainministeri Christian Lindnerin mukaan nyt päätetyillä uudistuksilla Saksa voi säästää jopa miljardi euroa ja vähentää hyvinvointivaltionsa vetovoimaa maahanpyrkijöiden keskuudessa.