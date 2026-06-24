Ulkomaat
24.6.2026 10:34 ・ Päivitetty: 24.6.2026 10:34
Saksa perui miljardien eurojen arvoisen sota-alustilauksen
Saksa perui keskiviikkona useiden miljardien eurojen arvoisen kuuden sota-aluksen tilauksen vedoten viivästyksiin. Sen sijaan maa ilmoitti hankkivansa kahdeksan pienempää alusta.
Peruutuksen syyksi Saksan puolustusministeriö kertoi merkittävät viivästykset hankkeessa. Hankkeen jatkaminen olisi aiheuttanut suuria lisäkustannuksia, kertoo Handelsblatt-lehti.
F126 on Handelsblattin mukaan erityisesti sukellusveneiden torjuntaan suunniteltu fregatti. Saksan asevoimat oli luvannut sotilasliitto Natolle neljä tällaista alusta, joiden oli tarkoitus tulla käyttöön vuodesta 2028 alkaen. Laivasto suunnitteli tilaavansa yhteensä kuusi alusta.
Tilauksen toteuttaminen oli aluksi hollantilaisen Damen Naval -telakkayhtiön vastuulla. Handelsblatt kertoo, että puolustusministeriö irtisanoi viivästysten vuoksi vuoksi Damenin sopimuksen marraskuussa 2025 sen jälkeen, kun hankkeeseen oli jo käytetty noin kaksi miljardia euroa.
Rheinmetallin omistama saksalainen telakkaryhmä Naval Vessels Lürssen (NVL) sai tehtäväkseen selvittää, millä kustannuksilla ja aikataululla se voisi rakentaa F126-fregatit uutena pääurakoitsijana.
Puolustusministeriön mukaan Saksa tilaa nyt kahdeksan pienempää alusta saksalaiselta urakoitsijalta TKMS:ltä (ThyssenKrupp Marine Systems). Handelsblattin mukaan niiden on tarkoitus toimia väliaikaisena ratkaisuna. Uutisen myötä Rheinmetallin osakkeen kurssi oli keskiviikkona noin 17 prosentin laskussa.
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