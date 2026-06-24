Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Ulkomaat

24.6.2026 10:34 ・ Päivitetty: 24.6.2026 10:34

Saksa perui miljardien eurojen arvoisen sota-alustilauksen

JOHN MACDOUGALL / AFP / LEHTIKUVA
F126-fregatin pienoismalli oli esillä Euroopan turvallisuus- ja puolustuskonferenssissa Berliinissä marraskuussa 2022.

Saksa perui keskiviikkona useiden miljardien eurojen arvoisen kuuden sota-aluksen tilauksen vedoten viivästyksiin. Sen sijaan maa ilmoitti hankkivansa kahdeksan pienempää alusta.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Peruutuksen syyksi Saksan puolustusministeriö kertoi merkittävät viivästykset hankkeessa. Hankkeen jatkaminen olisi aiheuttanut suuria lisäkustannuksia, kertoo Handelsblatt-lehti.

F126 on Handelsblattin mukaan erityisesti sukellusveneiden torjuntaan suunniteltu fregatti. Saksan asevoimat oli luvannut sotilasliitto Natolle neljä tällaista alusta, joiden oli tarkoitus tulla käyttöön vuodesta 2028 alkaen. Laivasto suunnitteli tilaavansa yhteensä kuusi alusta.

Tilauksen toteuttaminen oli aluksi hollantilaisen Damen Naval -telakkayhtiön vastuulla. Handelsblatt kertoo, että puolustusministeriö irtisanoi viivästysten vuoksi vuoksi Damenin sopimuksen marraskuussa 2025 sen jälkeen, kun hankkeeseen oli jo käytetty noin kaksi miljardia euroa.

Rheinmetallin omistama saksalainen telakkaryhmä Naval Vessels Lürssen (NVL) sai tehtäväkseen selvittää, millä kustannuksilla ja aikataululla se voisi rakentaa F126-fregatit uutena pääurakoitsijana.

Puolustusministeriön mukaan Saksa tilaa nyt kahdeksan pienempää alusta saksalaiselta urakoitsijalta TKMS:ltä (ThyssenKrupp Marine Systems). Handelsblattin mukaan niiden on tarkoitus toimia väliaikaisena ratkaisuna. Uutisen myötä Rheinmetallin osakkeen kurssi oli keskiviikkona noin 17 prosentin laskussa.

Jaa tämä artikkeli

Facebook
X

Kommentit

Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.

Sähköpostiosoitteesi

Toimituksen valinnat

Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Huomasitko nämä?

Simo Alastalo

Toimituksen kommentit
23.6.2026
Kokoomus sai helpon ministerin tilalle vaikean – ja se näkyy nyt kun vaalit lähestyvät
Lue lisää

Esa Mäkijärvi

Kirjallisuus
24.6.2026
Arvio: Miksi emme voisi olla kuten Vesa Rantama ja uskoa runoon?
Lue lisää

Marja Luumi

Politiikka
21.6.2026
Suvi-Anne Siimes: Vasemmistoliitto kasvoi lähtöni jälkeen oikeaan suuntaan – ”Tunnen siitä puhdasta iloa”
Lue lisää

Luetuimmat

Uusimmat

Toimituksen valinnat

Demokraatti

päätoimittaja: Petri Korhonen
Toimitus →Ilmoitusmyynti →Tilaajapalvelu →
Lähetä juttuvinkki →

Toimitus: PL 338, 00531 Helsinki, puh. 09 701 041

Arbetarbladet

chefredaktör: Topi Lappalainen
Kontakt →

Redaktion: Broholmsgatan 18-20 C, 00531 Helsingfors

Tietosuoja-asetukset

Demokraatti.fi

Tilaa Demokraatti

Demokraatti on politiikkaan, työelämään ja kulttuuriin erikoistunut aikakauslehti, joka on perustettu Työmies-nimellä vuonna 1895.

Kaikki ei ole sitä miltä näyttää.

Tilaa demokraatti →
2018 DEMOKRAATTI
TIETOSUOJA- ja REKISTERISELOSTE
KIRJAUDU