Saksa seuraa Suomea? – parlamenttilähteet: F-35-hävittäjät korvaavat vanhat Tornadot

Saksa on päättänyt hankkia enimmillään 35 amerikkalaista F-35-monitoimihävittäjää, kertovat parlamentti- ja hallituslähteet useille medioille. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Uusien koneiden on määrä korvata Saksan ilmavoimien vanhentuvat Tornado-hävittäjät. Ne ovat olleet Luftwaffen ainoa konetyyppi, joka kykenee kuljettamaan Saksaan varastoituja Yhdysvaltain ydinpommeja.

Saksalaislähteiden mukaan ilmavoimille ollaan hankkimassa myös 15 kappaletta Eurofighter Typhoon -hävittäjiä muun muassa elektroniseen sodankäyntiin. Liittokansleri Olaf Scholz ilmoitti viime kuussa Saksan lisäävän huomattavasti puolustusmenojaan Venäjän Ukrainassa aloittaman hyökkäyssodan takia.

Lockheed Martinin valmistama F-35 on valittu myös Suomen Ilmavoimien seuraavaksi hävittäjäkoneeksi.

Aiemmin Saksan hallituksen uutisoitiin harkitsevan Tornadojen korvaajaksi niin ikään yhdysvaltalaista F-18 Super Hornetia. Boeingin valmistama kone olisi kuitenkin pitänyt vielä sertifioida ydinaseen kuljettamiseen soveltuvaksi.

Saksan päätyminen amerikkalaishävittäjiin on herättänyt epäilyjä maan sitoutumisesta seuraavan sukupolven hävittäjän (FCAS, Future Combat Air System) kehittämiseen yhdessä Ranskan kanssa. Liittokansleri Scholz on kuitenkin aiemmin vakuuttanut, että Ranskan Rafale- sekä Saksan ja Espanjan Eurofighter-koneiden seuraajaksi suunniteltu FCAS on Saksalle tärkeä projekti.

Uutista täydennetty.