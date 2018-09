Saksalainen energiayhtiö haluaa louhia hiiltä 12 000 vuotta vanhan metsän alta – Kansanedustaja: ”Päätöksentekijöiltä voisi kysyä, että miten meni, noin niinkuin omasta mielestä?”

Saksassa poliisi on alkanut tyhjentää aktivisteja pois Hambachin ikivanhasta metsästä, kertovat ulkomaiset ja suomalaiset uutismediat. Aktivistit ovat asuneet puumajoissa jo usean vuoden ajan Länsi-Saksassa sijaitsevassa metsässä vastustaessaan alueella kaavailtua hiililouhkoksen laajentamista.

Metsän omistaja saksalainen energiayhtiö RWE haluaa hakata alueelta noin 100 hehtaaria metsää turvatakseen ruskohiilin saatavuuden avolouhoksesta. Aktivistit ovat huolissaan sekä 12 000 vuotta vanhan metsän katoamisesta että hiilienergian haitallisuudesta ympäristölle.

Yksi syy ruskohiilen kasvaneiden louhintamäärien taustalla on Saksan taannoin tekemä päätös luopua ydinvoimasta 2020-luvun alkupuolella. Saksa on muiden maiden ohella sitoutumassa luopumaan halvasta, mutta ympäristölle haitallisesta hiilienergiasta, mutta maa on siitä yhä hyvin riippuvainen muun muassa ydinvoimapäätöksensä vuoksi. RWE:llä onkin kiire louhia hiiltä mahdollisimman nopeasti, ennen kuin rajoitukset iskevät toden teolla.

– Saksan päätöksellä luopua ydinvoimasta on ollut hiilen mustat seuraukset. Nyt kaadetaan ikimetsää nurin ruskohiilen tieltä, kansanedustaja Joona Räsänen (sd.) ihmettelee Twitterissä.

– Päätöksentekijöiltä voisi kysyä, että miten meni, noin niinkuin omasta mielestä? Hölmöstä politiikasta maksaa ympäristö kovaa hintaa, Räsänen kuittaa.

Saksan viranomaiset ovat antaneet RWE:lle oikeudet aloittaa työt metsässä lokakuussa. Yhtiön mukaan hakkuut ovat ”aivan välttämättömiä”, jotta se voi turvata hiilituotannon.

Esimerkiksi Helsingin sanomat kertoo, että poliisit aloittivat aktivistien häätämisen viime viikon torstaina. Alueella on noin 60 puumajaa. Uutistoimisto AFP:n mukaan operaatioon osallistuu jopa 4 000 poliisia. Saksan poliisi on kertonut aktivistien vastustaneen poliiseja esimerkiksi heittelemällä kiviä.