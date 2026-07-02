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Ulkomaat

2.7.2026 10:18 ・ Päivitetty: 2.7.2026 10:18

Saksalaissyyttäjät: Nord Stream -kaasuputkien sabotaasi oli Ukrainan viranomaisten määräämä

LEHTIKUVA / AFP / HANDOUT DANISH DEFENCE
Tanskan puolustusvoimien kuva Nord Stream 2 -kaasuputken vuodosta Bornholmin edustalla 27. syyskuuta 2022.

Saksalaissyyttäjien mukaan Ukrainan valtion viranomaiset määräsivät Nord Stream -kaasuputkien sabotaasin. Syyttäjät julkaisivat torstaina lausunnon, jossa syytteistä kerrottiin tarkemmin.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Aiemmin keskiviikkona syyttäjät olivat vahvistaneet, että yhtä ihmistä vastaan on Saksassa nostettu syyte Itämeren Nord Stream -kaasuputkien räjäytysoperaatioon liittyen.

Ukrainalaismiestä syytetään saksalaislehtien mukaan ainakin hyökkäyksestä siviilienergiainfrastruktuuria vastaan.

Saksalaissyyttäjien lausunnon mukaan mies ja hänen rikostoverinsa, jotka niin ikään ovat Ukrainan armeijan palveluksessa, olisivat toimineet Ukrainan viranomaisten määräysten mukaisesti.

Kolmea putkea neljästä vaurioittaneet räjähdykset tapahtuivat Tanskan ja Ruotsin talousalueen vesillä syyskuussa 2022. Nord Stream -putket tuovat Venäjältä kaasua Eurooppaan.

Oikeudenkäynti on medioiden mukaan vaarassa kiristää Ukrainalle merkittävästi tukea antaneen Saksan ja Ukrainan suhteita. Paitsi että iskut vaurioittivat Saksalle tärkeää energiakäytävää, vapauttivat räjähdykset ilmakehään ennätysmäärät ympäristölle haitallista metaania.

TORSTAINA annetun lausunnon mukaan syytetty sekä muut ukrainalaissotilaat suunnittelivat iskun tarkoituksenaan estää Venäjää saamasta kaasutuloja sotakassaansa.

Syytetty olisi lausunnon mukaan johtanut sabotaasiryhmää. Tähän ryhmään olisi kuulunut lausunnon mukaan joitain ammattikuljettajia, kippari ja räjähdeasiantuntijoita. He olivat vuokranneet jahdin Saksan Itämeren satamassa Rostockissa käyttäen väärennettyjä henkilöllisyystodistuksia.

– Tällä aluksella syytetty ja hänen rikoskumppaninsa kuljettivat suuria määriä sotilaskäyttöön soveltuvia tehokkaita räjähteitä lähelle Tanskan Bornholmin saarta kansainvälisten vesien kautta, lausunnossa sanottiin.

Tämän jälkeen he olisivat kiinnittäneet räjähteet ja ajastimen putkiin. Räjähdys toteutettiin neljä päivää tämän jälkeen, syyttäjien lausunnossa sanottiin.

UKRAINALAISMIES pidätettiin Italian Riminissä elokuussa 2025. Mies luovutettiin Italiasta Saksaan marraskuussa ja määrättiin Saksassa vangittavaksi epäiltynä operaation johtamisesta. Mies on siitä asti ollut tutkintavankeudessa Hampurissa. Oikeudenkäynnin odotetaan alkavan syksyllä.

Ainakin saksalaislehti Die Zeitin mukaan epäilty on aiemmin työskennellyt Ukrainan turvallisuuspalvelulle SBU:lle. Räjähdysoperaation aikaan hän oli lehden mukaan Ukrainan asevoimien sotilas.

Viime vuonna myös Puolassa otettiin kiinni ukrainalaismies, jota epäiltiin Nord Stream -sabotaasista. Puolalainen tuomioistuin hylkäsi Saksan miestä koskeneen luovutuspyynnön syksyllä.

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