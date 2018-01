Saksan autoteollisuus testasi ihmisillä – hengittivät tuntien ajan vaarallista typpidioksidia

Grigori Rodtshenkovin kuvaus presidentti Vladimir Putinin tiedosta Sotshin dopinghuijauksesta on looginen ja mahdollinen, mutta sen arviointi kiteytyy lopulta Rodtshenkovin luotettavuuteen, Helsingin yliopiston Aleksanteri-instituutin tutkimusjohtaja Markku Kangaspuro pohtii.

– Rodtshenkovin kertoma on looginen päättelyketju, se on täysin mahdollista. Sotshin olympialaiset olivat Putinin suojeluksessa ollut projekti. Hän kävi siellä katsomassa rakennusprojektien etenemistä ja antoi suurin piirtein manuaaliohjausta rakentajille, joten on uskottavaa, että hän on myös ollut kiinnostunut siitä, miten venäläisurheilijat pärjäävät, Kangaspuro sanoo.

Kangaspuro muistuttaa toisaalta, että FBI:n todistajansuojeluohjelmassa olevalla Rodtshenkovilla on tarve tehdä itsensä tärkeäksi.

– Rodtshenkovin elämä riippuu siitä, mutta se on selvää, että hänellä on tietoa. Hänen puheidensa arviointi perustuu siihen, miten luotettavana häntä pitää. Putinilla taas on motiivi kieltää kategorisesti hänen väitteensä.

Rodtshenkov on aiemmin kertonut pelkäävänsä henkensä edestä.

– En yhtään ihmettele sitä. Venäjällä on tapahtunut selvittämättömiä murhia, ja hän tietää astuneensa mahdollisimman isoille varpaille. Epäilemättä hänellä on suuria pelkoja, Kangaspuro sanoo.