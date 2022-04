Saksan hallitus leikkasi ennustettaan vuoden talouskasvusta

Saksan hallitus on leikannut ennustettaan tämän vuoden talouskasvusta. Talousministeriön mukaan maan talouden arvioidaan nyt kasvavan 2,2 prosenttia, kun tammikuussa ennuste oli 3,6 prosenttia. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Syynä ennusteen tarkistukseen alaspäin on Venäjän hyökkäys Ukrainaan, joka on nostanut energian hintoja voimakkaasti. Myös toimitusketjuissa on ilmennyt uusia pullonkauloja. Seurauksena on kuluttajahintojen nousu.

Inflaatio on kiihtynyt korkeimmilleen sitten Länsi- ja Itä-Saksan yhdistymisen vuonna 1990. Talousministeriö arvioi, että inflaatio laukkaa tänä vuonna 6,1 prosentin vauhtia.

Talousministeri Robert Habeckin mukaan saksalaiset maksavat nyt hintaa Ukrainan tukemisesta Venäjän hyökkäystä vastaan. Hän painottaa, että saksalaisten täytyy maksaa tämä hinta.

- Tämä tarkoittaa kirjaimellisesti sitä, että saksalaiset köyhtyvät verrattuna siihen, mitä ennustettiin kolme tai neljä kuukautta sitten, Habeck sanoo.

Alkuvuoden ennuste vahvasta talouskasvusta perustui toiveisiin, että talous lähtisi toipumaan koronakriisistä.

Ministeri vakuuttaa kaasutoimitusten jatkuvan Venäjältä

Saksa on erittäin riippuvainen venäläisestä maakaasusta. Uhkana on, että Venäjä katkaisee kaasutoimitukset Saksaan, kuten se on tehnyt toimituksille Puolaan ja Bulgariaan.

Habeck vakuuttaa, että kaasutoimitukset Venäjältä Saksaan jatkuvat.

Hänen mukaansa Eurooppa seisoo yhtenäisenä ja jatkaa kaasun tuonnin hajauttamista muihin maihin kuin Venäjään.