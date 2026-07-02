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Ulkomaat

2.7.2026 11:57 ・ Päivitetty: 2.7.2026 11:57

Saksan hallitus sopi talouden elvyttämisestä: ”Parhaiten ansaitsevat tässä maassa kantavat suuremman osuuden”

TOBIAS SCHWARZ / AFP / LEHTIKUVA
Saksan liittokansleri Friedrich Merz, valtiovarainministeri Lars Klingbeil (SPD), Baijerin osavaltion pääministeri ja konservatiivisen CSU:n puheenjohtaja Markus Söder sekä Saksan työ- ja sosiaaliministeri Bärbel Bas (SPD) saapuvat tiedotustilaisuuteen liittokanslerinviraston puutarhaan Berliinissä 2. heinäkuuta 2026.

Saksassa hallituspuolueet ovat sopineet uudistuksista maan vaikeuksissa olevan taloustilanteen kohentamiseksi. Kristillisdemokraattinen liittokansleri Friedrich Merzin torstaina esittelemään pakettiin sisältyy verohelpotuksia keskituloisille, mutta verojen kiristyksiä eniten ansaitseville.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

- Parhaiten ansaitsevat tässä maassa kantavat siis suuremman osuuden. Se on reilua, jotta maamme voi mennä eteenpäin, kuvaili sosiaalidemokraattinen valtiovarainministeri Lars Klingbeil.

Yksityisille ja yrityksille tulevien verohelpotusten yhteissumma nousee 10 miljardiin euroon. Puolueiden mukaan tämä tuo keskivertoperheelle noin 600 euroa lisää rahaa vuodessa.

Tavoitteena on myös nostaa vähitellen saksalaisten alinta eläköitymisikää 67 vuoteen ja vähentää sairauspoissaoloja kieltämällä sairausloman lääkärintodistuksen myöntäminen puhelimitse.

Yrityksille raskasta byrokratiaa ja raportointivelvollisuuksia on myös tarkoitus keventää.

- Teemme kaiken mahdollisen voittaaksemme talouskasvuun vaikuttavat rakenteelliset heikkoudet maassamme, Merz sanoi.

Deutsche Bankin vanhemman ekonomistin Marion Mühlbergerin mukaan torstaina esitelty lista on Saksan suurin taloudellisten uudistusten paketti ”vuosikymmeniin”.

Talouden ongelmiin puuttumalla hallituksen kristillisdemokraatit ja sosiaalidemokraatit pyrkivät taittamaan laitaoikeistolaisen Vaihtoehto Saksalle (AfD) -puolueen kannatuksen nousua. Ensi syksynä itäisessä Saksassa pidetään osavaltiovaaleja, joiden tuloksena AfD voi nousta ensi kertaa osavaltion johtoon.

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