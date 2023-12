Saksan ja Britannian ulkoministerit peräänkuuluttavat kestävää tulitaukoa Gazaan

Saksan ulkoministeri Annalena Baerbock ja hänen brittikollegansa David Cameron kuvailevat Sunday Timesissa julkaistussa kirjoituksessaan, että tarve kestävälle tulitauolle Gazassa on kiireinen. Kaksikon mukaan konfliktissa on kuollut liian monta siviiliä.

Ministerien mukaan yleisen ja välittömän tulitauon vaatiminen kuitenkin jättäisi huomiotta sen, miksi Israel on sotilasoperaationsa aloittanut. Ministerien mukaan Israel puolustaa itseään Hamasin lokakuisen hyökkäyksen jälkimainingeissa, minkä lisäksi kaksikko sanoi Hamasin ampuvan raketteja Israelia kohti.

YK:n yleiskokous vaati tiistai-iltana selvällä enemmistöllä välitöntä humanitaarista tulitaukoa Gazaan. Saksa ja Britannia äänestivät tyhjää.

Israelin pommituksissa ja hyökkäyksessä on äärijärjestö Hamasin hallinnoiman Gazan terveysministeriön mukaan kuollut ainakin 18 800 ihmistä, joista suurin osa on naisia ja lapsia. Noin 1,9 miljoonaa ihmistä on paennut kodeistaan.