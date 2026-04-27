Saksan liittopresidentti Steinmeier vierailulle Suomeen

Saksan liittopresidentti Frank-Walter Steinmeier saapuu työvierailulle Suomeen. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Steinmeier vierailee Suomessa yhdessä puolisonsa Elke Büdenbenderin kanssa torstaina 7. toukokuuta. Vierailua isännöi presidentti Alexander Stubb.

Stubb ja Steinmeier tapaavat Presidentinlinnassa. He keskustelevat Suomen ja Saksan kahdenvälisten suhteiden lisäksi tuesta Ukrainalle, kokonaisturvallisuudesta ja puolustusteollisesta yhteistyöstä. Lisäksi esillä ovat Euroopan turvallisuus, transatlanttiset suhteet ja Lähi-idän tilanne.

Keskusteluihin osallistuu myös ulkoministeri Elina Valtonen (kok.).