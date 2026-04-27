Politiikka
27.4.2026 11:59 ・ Päivitetty: 27.4.2026 11:59
Saksan liittopresidentti Steinmeier vierailulle Suomeen
Saksan liittopresidentti Frank-Walter Steinmeier saapuu työvierailulle Suomeen.
Steinmeier vierailee Suomessa yhdessä puolisonsa Elke Büdenbenderin kanssa torstaina 7. toukokuuta. Vierailua isännöi presidentti Alexander Stubb.
Stubb ja Steinmeier tapaavat Presidentinlinnassa. He keskustelevat Suomen ja Saksan kahdenvälisten suhteiden lisäksi tuesta Ukrainalle, kokonaisturvallisuudesta ja puolustusteollisesta yhteistyöstä. Lisäksi esillä ovat Euroopan turvallisuus, transatlanttiset suhteet ja Lähi-idän tilanne.
Keskusteluihin osallistuu myös ulkoministeri Elina Valtonen (kok.).
Kommentit
Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.