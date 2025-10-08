Ulkomaat
8.10.2025 11:56 ・ Päivitetty: 8.10.2025 11:56
Saksan poliisille lisävaltuudet droonien pudottamiseen
Saksassa poliisille aiotaan antaa tulevaisuudessa valtuudet ampua alas epäilyttävänä pitämänsä droonit.
Poliisilakiin tehtävistä muutoksista kertoi tiedotustilaisuudessa sisäministeri Alexander Dobrindt (CSU), joka on vaatinut valtiolle tehokkaampia toimia droonien torjumisessa.
Tänä vuonna Saksassa on raportoitu useista droonihavainnoista maan sotilastukikohtien, teollisuusalueiden ja muun tärkeän infrastruktuurin liepeillä.
Ministerin mukaan poliisi voisi torjua drooneja kaikin mahdollisin keinoin, niin fyysisin tavoin kuten ampumalla ne alas, tai estämällä niiden lentoa elektronisesti.
Oppia tähän Saksa hakee ministerin mukaan liittolaisiltaan Israelilta sekä Ukrainalta, jossa droonisodankäynnistä on kerääntynyt runsaasti kokemusta.
Sisäministeri sanoi, että Saksan liittovaltion poliisille ja osavaltioiden poliisivoimille perustetaan yhteinen keskus hybridihyökkäysten torjumisen tehostamiseksi.
KESKUSTELU lennokki- ja hybridihyökkäysten torjumisesta kiihtyi Saksassa viime viikolla, kun droonihavainnot Münchenin lentokentän liepeillä johtivat kentän väliaikaiseen sulkemiseen.
Sulkeminen vaikutti tuhansiin matkustajiin, joiden lennot jouduttiin joko reitittämään uudelleen tai perumaan kokonaan.
- Epäilemme, että Venäjä aiheutti valtaosan droonihavainnoista, liittokansleri Friedrich Merz sanoi ARD-kanavan haastattelussa.
Maanantaina Merz sanoi NTV-kanavalle, että Venäjän presidentti Vladimir Putinin kommenttien perusteella on varsin ilmeistä, että Putin myöntää droonien tulleen Venäjän suunnalta.
- Emme aio tulla pelotelluiksi ja puolustamme itseämme tehokkaasti tätä uhkaa vastaan, Merz sanoi.
Nato-maa Saksa on ollut Ukrainan tärkein tukija Yhdysvaltojen jälkeen Venäjän yli kolme vuotta kestäneessä hyökkäyssodassa.
Kommentit
Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.