Saksan ulkoministeri Puolalle: ”Jos meille esitetään kysymys, emme tule olemaan esteenä”

Saksa on valmis antamaan luvan Puolalle, jos maa haluaa lähettää saksalaisvalmisteisia tankkeja Ukrainaan, Saksan ulkoministeri Annalena Baerbock (kuvassa) kertoo.

– Jos meille esitetään kysymys, emme tule olemaan esteenä, Baerbock sanoi televisiohaastattelussa Ranskan ja Saksan johtajien tapaamisen jälkeen Pariisissa.

- Me tiedämme kuinka tärkeitä nämä tankit ovat, ja siksi juuri me keskustelemme siitä nyt kumppaneidemme kanssa. Meidän on varmistettava, että ihmisten henkiä saadaan pelastettua ja Ukrainan alue vapautettua, ulkoministeri sanoi.

Puolan pääministeri Mateusz Morawiecki totesi aiemmin sunnuntaina Puolan olevan valmiina toimimaan siinäkin tapauksessa, ettei Saksa lähetä panssareita.