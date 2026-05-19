Saksan valtiovarainministeriö: Uniperin myyntiprosessi käynnistyi

Saksan valtio on aloittanut prosessin energiayhtiö Uniperin enemmistön myymiseksi. Asiasta kertoi tiistaina Saksan valtiovarainministeriö.

Tarkoituksena on, että Saksan valtion omistusosuus Uniperissa laskee nykyisestä noin 99 prosentista noin 25 prosenttiin. Euroopan unioni on edellyttänyt valtion omistusosuuden vähentämistä Uniperissä.

Saksan valtio kartoittaa nyt mahdollisten ostajatahojen kiinnostusta Uniperiin. Samalla selvitetään myös Uniperin mahdollista listaamista pörssiin. Valtio voisi myydä Uniper-omistuksiaan joko suoraan, pörssin kautta tai näiden yhdistelmänä, kertoi talouslehti Handelsblatt.

Suomalaisen Fortumin entinen tytäryhtiö Uniper päätyi Saksan valtion syliin vuonna 2022. Uniper oli ajautunut kriisiin, kun Venäjän kaasutoimitusten päättymisestä aiheutui yhtiölle jättitappiot.