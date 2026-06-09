Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Ulkomaat

9.6.2026 12:51 ・ Päivitetty: 9.6.2026 12:51

Saksassa valvotaan tekoälyn turvallisuutta – Taustalla huoli kyberhyökkäyksistä

SEBASTIEN BOZON / AFP / LEHTIKUVA
Saksan sisäministeriön mukaan tekoälyn riskejä ja suorituskykyä tulee arvioida ja sen käyttöä säädellä tehokkaammin.

Saksa on ilmoittanut perustavansa tekoälyn turvallisuuteen keskittyvän instituutin.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Tavoitteena on analysoida tekoälyn riskejä ja tekoälymallien suorituskykyä, tehostaa tiedonvaihtoa muiden maiden kanssa ja luoda yhdenmukaiset standardit tekoälyn käyttöön.

- Kansallinen turvallisuusneuvosto on arvioinut kehittyneiden tekoälymallien vaikutuksia kyberturvallisuuteen Saksassa ja päättänyt perustaa instituutin, hallituksen tiedottaja kertoi neuvoston kokouksen jälkeen myöhään maanantaina.

Taustalla on huoli kyberturvallisuudesta. Kyberhyökkäykset ovat muuttuneet entistä vaarallisemmiksi, koska niissä hyödynnetään tekoälyä.

Saksan sisäministeriön mukaan viime vuonna raportoitiin noin 334 000 kyberrikosta. Kaksi kolmasosaa niistä sai alkunsa ulkomailta tai tuntemattomista lähteistä.

Jaa tämä artikkeli

Facebook
X

Kommentit

Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.

Sähköpostiosoitteesi

Toimituksen valinnat

Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Huomasitko nämä?

Simo Alastalo

Toimituksen kommentit
9.6.2026
Keskustelu epäonnistui – mikäs siinä, kyse on vain ydinaseista
Lue lisää

Ville Jalovaara

Kirjallisuus
9.6.2026
Kansanedustajat syyttävät toisiaan valehtelusta kierrellyin sanankääntein
Lue lisää

Susanna Luikku

Kirjallisuus
8.6.2026
Arvio: Trumpismi repii Yhdysvaltoja ja liittolaisia, mutta tilanne ei ole maan historiassa ainutlaatuinen
Lue lisää

Luetuimmat

Uusimmat

Toimituksen valinnat

Demokraatti

päätoimittaja: Petri Korhonen
Toimitus →Ilmoitusmyynti →Tilaajapalvelu →
Lähetä juttuvinkki →

Toimitus: PL 338, 00531 Helsinki, puh. 09 701 041

Arbetarbladet

chefredaktör: Topi Lappalainen
Kontakt →

Redaktion: Broholmsgatan 18-20 C, 00531 Helsingfors

Tietosuoja-asetukset

Demokraatti.fi

Tilaa Demokraatti

Demokraatti on politiikkaan, työelämään ja kulttuuriin erikoistunut aikakauslehti, joka on perustettu Työmies-nimellä vuonna 1895.

Kaikki ei ole sitä miltä näyttää.

Tilaa demokraatti →
2018 DEMOKRAATTI
TIETOSUOJA- ja REKISTERISELOSTE
KIRJAUDU