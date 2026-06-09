Saksassa valvotaan tekoälyn turvallisuutta – Taustalla huoli kyberhyökkäyksistä

Saksa on ilmoittanut perustavansa tekoälyn turvallisuuteen keskittyvän instituutin. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Tavoitteena on analysoida tekoälyn riskejä ja tekoälymallien suorituskykyä, tehostaa tiedonvaihtoa muiden maiden kanssa ja luoda yhdenmukaiset standardit tekoälyn käyttöön.

- Kansallinen turvallisuusneuvosto on arvioinut kehittyneiden tekoälymallien vaikutuksia kyberturvallisuuteen Saksassa ja päättänyt perustaa instituutin, hallituksen tiedottaja kertoi neuvoston kokouksen jälkeen myöhään maanantaina.

Taustalla on huoli kyberturvallisuudesta. Kyberhyökkäykset ovat muuttuneet entistä vaarallisemmiksi, koska niissä hyödynnetään tekoälyä.