Ulkomaat
9.6.2026 12:51 ・ Päivitetty: 9.6.2026 12:51
Saksassa valvotaan tekoälyn turvallisuutta – Taustalla huoli kyberhyökkäyksistä
Saksa on ilmoittanut perustavansa tekoälyn turvallisuuteen keskittyvän instituutin.
Tavoitteena on analysoida tekoälyn riskejä ja tekoälymallien suorituskykyä, tehostaa tiedonvaihtoa muiden maiden kanssa ja luoda yhdenmukaiset standardit tekoälyn käyttöön.
- Kansallinen turvallisuusneuvosto on arvioinut kehittyneiden tekoälymallien vaikutuksia kyberturvallisuuteen Saksassa ja päättänyt perustaa instituutin, hallituksen tiedottaja kertoi neuvoston kokouksen jälkeen myöhään maanantaina.
Taustalla on huoli kyberturvallisuudesta. Kyberhyökkäykset ovat muuttuneet entistä vaarallisemmiksi, koska niissä hyödynnetään tekoälyä.
Saksan sisäministeriön mukaan viime vuonna raportoitiin noin 334 000 kyberrikosta. Kaksi kolmasosaa niistä sai alkunsa ulkomailta tai tuntemattomista lähteistä.
Kommentit
Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.