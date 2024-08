SAK:ssa käyntiin muutosneuvottelut

Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestön hallitus on maanantaina päättänyt aloittaa SAK:ssa muutosneuvottelut tuotannollisista ja taloudellisista syistä. Demokraatti Demokraatti

Muutosneuvottelut alkavat ensi viikolla.

– SAK:lla on nyt uusi strategia. Lisäksi taloustilanteemme on vuosien varrella muuttunut. Moni jäsenliitto on esimerkiksi muuttanut omaa jäsenmaksurakennettaan ja SAK:n tulot ovat alentuneet. Nyt tarvitaan rakenteellisia ja toiminnallisia muutoksia. Aloitamme henkilöstön kanssa keskustelut niistä, SAK:n hallintojohtaja Marko Piirainen sanoo tiedotteessa.

SAK:ssa on noin 70 työntekijää, joista alle 10 henkilöä työskentelee aluetoimistoissa ja loput keskustoimistossa.