Salailusyytökset sinkoilivat eduskunnassa – ”Tulette voittamaan Sanna Marinin ja Antti Rinteen hallitukset velanotossa”

Kokoomuksen ja SDP:n välillä kipinöi, kun eduskunnassa on debatoitu tänään budjetin palautekeskustelussa. Rane Aunimo Demokraatti

Vaikka istunnon aiheena oli varsinaisesti hallituksen budjetti ensi vuodelle, kokoomus halusi keskustella SDP:n vaihtoehdosta.

– Onhan se irvokasta, että te olette koko viikon täällä eduskunnassa arvostelleet hallitusta vaikutusarvioista. Te pyysitte myös itse eduskunnan tietopalvelulta arviot oman vaihtoehtobudjettinne työllisyysvaikutuksista. Te salasitte ne, Timo Heinonen (kok.) syytti heti debatin aluksi.

Puoluetoveri, eduskuntaryhmän puheenjohtaja Matias Marttinen oli liikkeellä samalla asialla. Hän sanoi, että SDP haluaa perua käytännössä kaikki hallituksen työllisyystoimet.

– Samaan aikaan, kuten edustaja Heinonen totesi, te olette salanneet vaikutusarviot. Tiedämme, että vihreiden vaihtoehto vähentää työllisyyttä 17 000 hengellä, mutta ettekö voi viimein kertoa meille, paljonko teidän vaihtoehto heikentää työllisyyttä?

SDP:N puheenjohtaja Antti Lindtman pääsi seuraavana ääneen.

– Tähän olemme aikaisemmin vastanneet ja tulette kyllä näkemään todelliset arviot eikä näitä moninkertaisia temppuja, joita olette tekemässä.

Tämän jälkeen Lindtman osoitti puheensa valtiovarainministeri Riikka Purralle (ps.) ja sanoi, että tämän ensimmäinen budjetti rikkoo vaalilupauksia.

– Onko nyt niin, että tämä budjetti sisältää historiallisen suuret leikkaukset pienituloisille? Olette päättäneet nostaa suomalaisten elnkustannuksia, lääkkeiden, joukkoliikenteen, kirjojen, liikunnan, kulttuurin ja nyt väläytätte vielä tämän lisäksi ruoan arvonlisäveron nostoa tilanteessa, jossa olette ottaneet pienituloisilta mahdollisuuden edes pitää elintaso hintojen nousun mukana. Miten politiikkanne näyttäytyy politiikan luottamuksen näkökulmasta?

Myös Tytti Tuppurainen (sd.) muistutti, että nyt käsitellään hallituksen budjettia.

– Kaikkia keskeisiä mittareita katsoen hallituksen talouspolitiikalta on pudonnut pohja pois. Ensinnäkin velka piti kääntää laskuun, mutta tosiasiassa otetaan enemmän velkaa kuin Marinin aikana.

Tuppurainen ihmetteli myös sitä, että vaikka hallitusohjelman nimi on ”vahva ja välittävä Suomi”, kuinka siihen sopii se, että THL:n arvioiden mukaan hallituksen päättämät sosiaaliturvan leikkauksenne tuovat 100 000 uutta asiakasta toimeentulotuen piiriin.

SDP:N Kimmo Kiljunen puolestaan vastasi suoraan hänelle esitettyyn kysymykseen työllisyysvaikutuksista.

– Se on aivan varma, eikä se ole edes arvio vaan tieto siitä, että te leikkaatte köyhimmiltä ihmisiltä ja satatuhatta ihmistä joutuu toimeentulotuen piiriin, jota te sitäkin leikkaatte, sitä viimekätistä toimeentuloturvaa. Te leikkaatte sitä ja samaan aikaan, sekin on fakta, te helpotatte, kaikkein suurimmat verohelpotukset suurituloisille ihmisille. Edustaja Heinonen, tässä on aitoja vaikutuksia, ei vain arvioita.

Kokoomuksen Ben Zyskowicz palasi edelleen SDP:n vaihtoehtobudjettiin.

– Miten te kehtaatte pimittää tietopalvelun laskemat vaikutusarviot sen jälkeen, kun olette täällä yötä päivää noin viikon moittineet hallitusta siitä, että se säästölakiensa osalta ei ole tehnyt riittäviä vaikutusarvioita?

Matias Mäkynen (sd.) pääsi muistuttamaan heti perään, että käsittelyssä on valtion ensi vuoden talousarvio.

– Me olemme vaatineet koko tämän syksyn vaikutusarvioita teidän budjettiesityksestänne ja niitä yhteisvaikutusarvioita ei ole saatu. Te lupasitte viime vaalien alla, että nyt on oikea lopettaa velkaantuminen, kuinka on käymässä? Velkaantuminen kasvaa, ensi vuonna otetaan enemmän velkaa ja koko hallituskaudella enemmän velkaa kuin viimeisen neljän vuoden aikana. Te tulette voittamaan Sanna Marinin ja Antti Rinteen hallitukset velanotossa, vaikka yksikään uusi kriisi ei ole teidän kohdallenne osunut.

Mäkysen mukaan hallitus ei voi pyytää vaikutusarvioita oppositiolta, jolla on paljon pienemmät resurssit niin kauan kuin hallitus tekee kaikkensa peitelläkseen oman politiikkansa vaikutuksia.

Samaa mieltä oli vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson.

– Kyllä kuulostaa siltä, että edustaja Zyskowicz ja muutkin yrittävät viedä huomion siitä tosiasiasta, että tämän hallituksen budjetti kasvattaa eriarvoisuutta tässä maassa, syventää köyhyyttä ja tulee lisäämään myös pienituloisten eli köyhien lasten määrää erittäin merkittävällä tavalla.