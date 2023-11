Sallan rajanylitysasemalle saapui parinkymmenen hengen ryhmä – lisäksi Vartiukseen tuli aamupäivällä yhdeksän turvapaikanhakijaa

Lapissa Sallan rajanylityspaikalle on saapunut Venäjän puolelta parinkymmenen hengen oletettujen turvapaikanhakijoiden ryhmä. Lapin rajavartiosto kertoo viestipalvelu X:ssä, että rajanylityspaikalle saapuneita on 21 ja että heidän käsittelynsä on kesken.