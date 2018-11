Salolaisyritys pyrkii terveysteknologian huipulle – Tradeka sijoittaa Evondosiin 2 miljoonaa euroa

Osuuskunta Tradeka tulee vähemmistöosakkaaksi robotiikkaa kotihoitoon tuovaan Evondosiin. Se sijoittaa yhtiöön kaksi miljoonaa euroa.

– Sijoitus Evondosiin vastaa erinomaisesti tavoitteita, joita olemme Luo Uutta -kategorialle asettaneet. Evondos kehittää terveysteknologian palvelukonseptia, jolla on vahva potentiaali vientituotteena, Tradekan toimitusjohtaja Perttu Puro (kuvassa) perustelee.

Evondos on kehittänyt automaattisen lääkeannostelupalvelun kotihoidon piirissä oleville. Se koostuu lääkeannostelurobotista ja etähoitojärjestelmästä. Palvelu ohjaa asiakasta ottamaan määrätyn lääkeannoksen oikea-aikaisesti ja oikeana annoksena.

– Tällä hetkellä iso osa kodinhoitajien ajasta menee lääkkeiden jakamiseen. Palvelu vapauttaa heitä tekemään asiakkaan kannalta järkevämpää työtä, Puro muistuttaa.

Hänen mielestään parasta on, että asiakkaat saavat takaisin itsemääräämisoikeuttaan, kun lääkkeiden ottamiseen ei tarvita ulkopuolisen ihmisen apua.

Puro arvioi, että kotihoidon digitalisaatiota edistävä varhaisen vaiheen yritys sopii hyvin Tradekan omistuksiin. Hän uskoo, että Evondosin lääkejakelurobotteja voi hyödyntää myös Tradekan konserniin kuuluvan Onni hoivan kotiin vietävien hoivapalvelujen tuottamisessa.

”Työntekijätkin ovat Nokian vanhoja kännykkätehtaan työntekijöitä.”

Evondos toimii Salossa, joka on kärsinyt teknologiateollisuuden muutoksesta. Tämäkin painoi Puron mukaan vaakakupissa.

– Kyseessä on salolainen firma, joka toimii Nokian vanhoissa kokoonpanotiloissa, ja käyttää Nokian vanhoja instrumentteja. Työntekijätkin ovat Nokian vanhoja kännykkätehtaan työntekijöitä. Nyt he kokoavat terveysteknologiaa vientituotteeksi.

Tradekan mukaantulo varmisti sen, että norjalainen pääomasijoittaja Serendipity Partners tekee jatkosijoituksen yhtiöön.

– Tradeka tuo meille erittäin tervetullutta strategista toimialaosaamista. Rahoituskierros varmistaa nykyisen vahvan kasvun ja Evondosin kehittämisen, Evondosin hallituksen puheenjohtaja Wenche Rolfsen toteaa tiedotteessa.

Rolfsenin mukaan Evondos on saanut viime vuoden aikana useita asiakkuuksia. Palvelu on tällä hetkellä käytössä Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa, ja Oslo on myös yrityksen suurin yksittäinen asiakaskaupunki.

– Olemme selvästi siirtymässä palvelun pilottihankkeista laajaan käyttöönottoon. Esimerkiksi Oulun kaupunki on käynnistämässä palvelumme laajaa käyttöönottoa kotihoidon asiakkailleen, Rolfsen iloitsee.