Salosta se kaikki alkoi – Niinistö seuraajansa haasteesta: näköpiirissä ei ole ennalta-arvattavuutta

Salon torille Varsinais-Suomeen kerääntyi tänään satapäinen joukko ihmisiä tervehtimään presidentti Sauli Niinistöä tämän virkakauden viimeisellä maakuntamatkalla. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Salo on Niinistön synnyinkaupunki, ja hän teki sinne myös ensimmäisen maakuntamatkansa presidenttinä vuonna 2012.

Presidentti tapasi torstaina vierailunsa alussa Salon kaupungin edustajia kaupungintalolla ja keskusteli heidän kanssaan alueen ajankohtaisista asioista.

Tämän jälkeen Niinistö saapui torille juomaan kahvit ja tapaamaan paikallisia asukkaita. Useat tiedotusvälineet näyttivät Niinistön vierailun suorana lähetyksenä.

Niinistö sanoi torilla järjestetyssä lehdistötilaisuudessa, että häntä lämmitti valtavasti nähdä, kuinka ihmiset olivat tulleet joukolla paikalle.

Niinistö pohti, että ihmiset halusivat ehkä verestellä vanhoja muistoja mutta elää toisaalta myös ajassa ja tulla sanomaan näkemiin.

- Tämä on aivan odottamatonta. Mehän yritimme tehdä tätä tilaisuutta vähän matalalla profiililla, Niinistö lohkaisi.

- Onhan tämä upea tilaisuus nähdä, kuinka salolaiset ovat liikkeellä muistelemassa porukalla vanhoja. On oikeastaan hyvä kerääntyä tällä tavalla yhteen.

Tällä hetkellä näköpiirissä ei ole juuri ennalta-arvattavuutta.

PELKKÄÄ vanhojen muistelua visiitti ei sentään ollut, sillä paikalla olleet toimittajat pyysivät tuttuun tapaan Niinistöltä kommentteja ajankohtaisiin asioihin.

Presidentiltä muun muassa kysyttiin, mitkä asiat hän näkee seuraajansa alkukauden suurimmiksi haasteiksi.

- Varmasti haasteita tuo se, että tällä hetkellä näköpiirissä ei ole juuri ennalta-arvattavuutta. Pahimmassa tapauksessa presidentti voi joutua päivittäin uuden kanssa tekemisiin, Niinistö sanoi.

- Aina niistä on kuitenkin selvitty, ja niin selviää varmasti hänkin. Ennen kaikkea me suomalaiset selviämme.

Niinistö ei halunnut antaa sen enempää vinkkejä tulevalle presidentille. Auttavan kätensä hän kuitenkin sanoi tarjoavansa, jos joku apua sattuisi joskus pyytämään.

- En ehkä halua tai kykenekään antamaan toiselle ihmiselle mitään ohjeita, Niinistö tuumi.

- Kuten olen sanonut, avuksi olen, jos joku kokee sitä tarvitsevansa.

Asioihin reagoiminen ole enää minun tehtäväni, mikä tietysti vähän helpottaa.

MÄNTYNIEMEN 12 vuoden jälkeen jättävältä presidentiltä udeltiin myös hänen tulevasta elämästään tavallisena kansalaisena toimikautensa jälkeen. Niinistöltä esimerkiksi kysyttiin, aikooko hän ottaa jatkossa enemmän kantaa yhteiskunnallisiin asioihin.

- Voi, kun olen yrittänyt tähän asti ottaa kantaa. Luulen, että nyt ei enää tarvitsisi, Niinistö vastasi.

- Totta kai kannan huolta Suomen asioista ihan samalla tavalla kuin varmasti jokainen meistä suomalaisista. Vaan eipä asioihin reagoiminen ole tietenkään enää minun tehtäväni, mikä tietysti vähän helpottaa.

Helmikuun alussa kuusi vuotta täyttäneestä Aaro-pojastaan Niinistö kertoi, että pojan toivotaan saavan elää mahdollisimman normaalia elämää.

- Se ei tarkoita verhojen takana olemista, mutta ei suinkaan myöskään mitään julkisuudessa patsastelua, Niinistö muotoili.

Hän myös toivoi pystyvänsä viettämään kautensa jälkeen enemmän aikaa synnyinkaupungissaan, jota hän kehui vuolaasti.

- Tämä on viihtyisä paikka, ja täällä on kivat torikahvit. Lisäksi Salossa on maailman monipuolisin urheilupuisto, joka on minusta jäänyt suomalaisilta huomaamatta. Se kannattaisi kyllä nostaa nyt esiin.

Salosta Niinistön matka jatkuu Namibiaan, jossa hän osallistuu maan edesmenneen presidentin Hage G. Geingobin valtiollisiin hautajaisiin.

NIINISTÖ syntyi Salossa elokuussa 1948 ja kirjoitti ylioppilaaksi Salon yhteislyseosta vuonna 1967. Hän istui Salon kaupunginvaltuustossa vuosina 1977-92 ja toimi valtuuston puheenjohtajana 1989-92. Samoihin aikoihin Niinistöllä oli Salossa oma lakiasiaintoimisto.

Keskiviikkona Niinistö tapasi yhdessä puolisonsa Jenni Haukion kanssa tulevan presidentin Alexander Stubbin ja tämän puolison Suzanne Innes-Stubbin lounaalla presidentin virka-asunnossa Mäntyniemessä.

Suomen presidentti vaihtuu 1. maaliskuuta. Alexander Stubb astuu silloin virkaansa. Samaan aikaan päättyy presidentti Sauli Niinistön toimikausi.