Sami Pajari dominoi Tartossa – Jyväskylään huippujännittävä välienselvittely?

Lahtelaisesta Sami Pajarista tuli viikko sitten MM-rallihistorian 17. suomalaisvoittaja. Pertti Knuuttila

Se on kova suoritus. Se tuli osalle kilpakumppaneista puskista, mutta ei rallia seuranneille.

Pajari on tehnyt menestyksensä eteen johdonmukaisesti ja maltillisesti töitä MM-sarjassa: ensin junioreiden mestaruus vuonna 2021 kaksivetoisilla, sitten nelivetoisilla Ralli3-autojen kolmassija 2022 mestaruus ja sitten edelleen Ralli2-autojen mestaruus 2024.

Nyt Virossa Pajari ilmoittautui Ralli1:n mestaruustaistoon ja kotikisa viikon päästä. Mikä herkkupala Keski-Suomen sorasirkuksessa, jonka nuotitus on alkanut tänään tiistaina.

– Ei siellä hiki tullut. Mentiin rennon letkeästi, sanaili Pajari nakutettuaan pohja-ajat perjantain kaikille pätkille.

Tallipäällikkö Juha Kankkuselta löytyi myös kunnioitusta Pajarille.

– En uskonut, että kaikille vetäisi pohjat. Nuo kolme jätkää edessä vetävät millilleen oikean, puhtaan uran Samille, arvioi Kankkunen viitaten Pajarin edessä lähteneisiin muihin Toyotan MM-sarjan kärkikuskeihin: Elfyn Evansiin, Takamoto Katsutaan ja Sebastien Ogieriin.

– Kyllä Samiin on luotettu, että se vauhti siellä on. Hei, viisi kertaa podiumille tällä kaudella, vahvisti Kankkunen luottoaan.

Viron lauantain päivähuollossa 10. maailmanmestaruutta jahtaavan kommentti kertoi pienen ärtymyksen säestämänä kaiken – Pajari oli ajanut itsensä maailmankartalle ja jopa Sebastien Ogierin ihon alle.

– Uskoin ajavani täällä kilpaa ja voitosta – mutta en Samia vastaan, puuskahti Ogier Tarton helteessä.

– Etkö kuullut, mitä juuri sanoin. En kuvitellut ajavani täällä kilpaa häntä vastaan. Kyllä tämä 10/10 suoritus Samilta, vastasi rallin 9-kertainen ranskalainen mestari jatkokysymykseen, kuinka korkealle hän arvostaa Pajarin vauhdin asteikolla 1-10.

OGIERIN ärtymyksen ymmärtämiseksi on tärkeää muistaa, ettei hän ole ajanut Viron nopeilla sorateillä sitten vuoden 2021.

Tiemuisti olikin selvästi hukassa mestarilta, mutta silti hän ikuisena peräänantamattomana urheilijana osasi löytää vahvan positiivisen vireen sunnuntain maalin jälkeisessä haastattelussa.

– Tulos on kannaltani hyvä. MM-sarjan kärki tiivistyi. Se on kaikille hyvä, myös minulle. 10. mestaruus on yhä ulottuvillani, käänsi Ogier Viron viidennen sijansa voitokseen, vaikka ero MM-sarjaa johtavaan Evansiin kasvoi yhdellä pisteellä ja Pajari nousi hänen edelleen kolmanneksi pistetilanteessa.

Toyotan dominointi MM-sarjassa on vankkaa. MM-sarjassa sillä on viiden kärki 47 pisteen sisällä ja vasta sitten Hyundain kaksikko Thierry Neuville ja Adrien Fourmaux. Toyotan viides lenkki MM-sijoituksissa ennen Jyväskylää on Ruotsin Oliver Solberg, viime vuoden Tarton yllätysvoittaja, mutta tänä vuonna rajusti ulosajojen kanssa taistellut nuorukainen.

Siihenkin Kankkusen kokemuksella löytyi lääke.

– 13 kertaa ulosajo kahdeksassa rallissa. Oli puhetta, että jos kokeiltaisiin ihan puhdasta ajoa tietä pitkin yksi ralli läpi ja katsotaan mihin se riittää, avasi Kankkunen Solbergin osalta Viron rallia.

Eikä ollut väärässä. Solberg ajoi loistavasti toiseksi.

– Ehkä tästä saadaan Suomi-Ruotsi maaottelua saatu. Tulemme näkemään. Minä haen luottoa takaisin autoon ja luotettavuutta ajamiseeni, sanoi Solberg vielä lauantain iltahuoltoon tullessa.

PAJARIN lisäksi Viron valopilkku oli Hyundain tehdastalli. Sen vakiokaksikko Belgian Thierry Neuville ja Ranskan Adrien Fourmaux nappasivat soralla ilahduttavasti sijat kolme ja neljä – ja ilmoittautuivat niinikään ainakin teoreettiseen MM-taistoon.

Tiimipäällikkö, kokenut Andrew Wheatley loi positiivista uskoa joukoistaan ja kampasi painetta tiimin keikkakuskin Esapekka Lapin harteilta.

– Meillä oli hieman painetta menestykseen soralla siirrettyämme testitiemme Suomesta Ranskaan. Mutta tämä oli osoitus, että olemme mukana kilvassa vahvasti edelleen myös soralla. Testasimme ensin Virossa sitten Suomessa ja jälleen Virossa – luulen että se vähän sotki Esapekan luottamuksen löytämistä ajamiseen ja auton asetuksiin täällä. Toisaalta hän pystyi nyt täällä keskittymään löytämään tuntuman Jyväskylää varten, muotoili Wheatley.

Lapin kahdeksas sija veti miehen mietteet vakaviksi ja lähelle epätoivoa jo rallin alusta asti. Erikoiskokeiden maalireplikoinnin ilotulittaja hiljentyi ja kieriskeli umpipunaisena – epätietoisena kun tuntuma oli hyvä, mutta ajat lähes luokan huonoimpia alusta maaliin.

– En tiedä, mitä pitäisi tehdä. Nyt ei enää päästä testaamaan ennen Jyväskylää, tuskaili pieksämäkeläinen Lappi selvästi epätietoisena ajamisensa ja autonsa käytöksestä.

Tosin rallin vankkojen penkkatietolähteiden mukaan Lapin ajaminen välillä Skodalla rallin SM-sarjaa Ralli2-luokan autolla on vienyt tuntuman Ralli1-luokan Hyundain ajo- ja nopeusvaateisiin. Siihenkin saadaan varmasti myös vastaus viikonlopun Jyskälässä.

WRC2-mestaruus taisto on tasaista. Moni hakee näyttöjä kuljettajamarkkinoille. Onhan ensi kaudella kansainvälisen kattojärjestö FIA:n tahtotila toteutumassa: nykyiset Ralli1-autot kuopataan ja nykyisistä Ralli2-autoista tai sen kit-versioista syntyy pääosa korkeimman mestaruussarjan osanottajista. Vain Toyotalla on valmistumassa täysiverinen WRC2027.

MM-RALLIN sääntöihin tulevat muutokset vievät väistämättä kiinnostuksen nykyisten Ralli2-autojen kilpailukykyyn. Virossa hyvää työtä tehnyt Teemu Suninen elää uutta tulemistaan – uutta elämänsä kevättä.

Suninen urakoi lähes suoraan Tartosta Puolan Katowiceen EM-sarjan osakilpailuun, jossa tuloksena oli voitto ja vakuuttava 24 pisteen johto EM-sarjassa Skodalla, kartturinaan Antti Haapala.

Kansallisessa rallin F-Cupissa Joonas Lindroosin kartturina toimiva Haapala on lähellä tehdä suomalaista autourheiluhistoriaa: tiettävästi aiemmin ei kukaan ole voittanut F-Cupia ja ralli Euroopan mestaruutta samana vuonna.

Tartossa Suninen maalaili asetelmaansa MM-sarjassa, jossa autona on Toyotan Ralli2 ja kartturina Janni Hussi.

– Tämä on ensimmäinen nopea ralli tällä autolla. Voitosta ajaa viisi kuljettajaa lähes samoilla pisteillä. Täällä soralla kiinnostaa näyttää ajotaito. Kääntämistä ja jarrua ei voi yhdistää. Pitäisikö ajaa ronskisti vai suoralla autolla, pohti Suninen Toyotan Ralli2-autoon hypättyään.

Suninen ajoi lopulta toiseksi Tarton nopeilla ja kuivilla sorateillä – vain 7,6 sekuntia hävinneenä Skodan Robert Virvekselle, nousten MM-pisteissä 20 pisteen päähään sarjaa johtavasta Toyotan Roope Korhosesta. Samalla Virves nousi hengittämään vain neljän pisteen päähän Korhosesta.

Näin Jyväskylässä on paljon pelissä ”kakkosluokan” MM-taistossa. Siellä on paljon pelissä kun ensi kauden ajopaikkoja on jaossa, vaikka yleinen kiinnostus helposti hukkuukin tähän nykyisten Ralli1-autojen viimeiseen vetoon Jyskälän ränneissä.

Skoda on ollut Ralli2-autojen hallitseva valtamerkki. Puhtaana yksityiskujettajana Virossa näyttöjä nopeudestaan oli antamassa myös Mikko Heikkilä. Suomen nopein nosturiautonkuljettaja olikin rallin alun loistavasti mukana kärkikamppailussa – mutta sitten vauhti hyytyi.

– Kyllä nyt katseeni kääntyy autoon. Tunne on, että tulee puhtaasti, mutta sitten kello ei tykkää. Olisiko tuolla kaikki nyt kohdallaan, ihmetteli Heikkilä jo Tarton iltahuollossa.

Hän oli kolmen pätkän jälkeen Ralli2-autoista toisen vain 0,2 sekuntia Virveksestä. Lopulta Heikkilän ralli jäi kesken, kun sunnuntaina iskunvaimentajan osa antautui.

Ralli2:ssa on luvassa Jyväskylässä myös hillitön otatus jokaisesta sekunnin kymmenyksestä ja mestaruuskisakin alkaa olla jo ratkaisuvaiheessa.

TARTOSSA loistavasti järjestetyssä kauden yhdeksännessä MM-osakilpailussa tosin meinasi tunnelmaa varikkopuheissa ja haastatteluissa latistaa epätietoisuus sarjan tulevaisuudesta.

Liian monet vastaukset uteluihin tulevasta, ensi kaudesta alkoivat: ”Ensin tarvitaan promoottorin valinta, sitten uudet säännöt ja sitten ensi kauden kilpailukalenteri…!” Tuohon mahtuu liian monta muttaa ja sitten arviointia.

On selvää, että takakabineteissa käydään vääntöjä rallin ”Concorde-sopimuksesta”. Sen verran hiljainen oli tunnelma. Huhujen mukaan myös puhdas politiikka on jo pöydissä. Millä ajetaan, miten ajetaan ja missä ajetaan? Ja vielä: miten jaetaan kassa?

On selvää, että autojen valmistajat haluavat osansa – se ei voi enää toimia vain maksajan roolissa. Samankaltaista jakoa hamutaan kuin F1:ssä. Nyt ollaan pattitilanteessa niin kauan, että löytyy promoottori sateen tekijäksi.

Näyttääkin siltä, että ralli MM-tasolla onkin nyt sahaamassa omaa oksaansa oikein oppikirjan ottein. Televisioinnin pakottamat aikataulut uhkaavat viedä rallista rallin ydin dna:n – nopeuden ja kestävyyden armottoman kamppailun kelloa vastaan. Nyt rallin aikataulut säätää satelliittiajan kello ja sen mukaiset maksut – ei eri olosuhteissa todistettu taito ja luotettavuus.

On mielenkiintoista nähdä, miten nämä perinteet ja rallin perimmäinen luonne onnistutaan pitämään yllä 75. kerran ajettavassa Jyväskylässä – sorasirkuksessa suomalaismetsissä.