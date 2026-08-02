Sami Pajari juhli Jyväskylässä: ”En pystyisi itsestäni löytää enää ajamalla enempää” – Ogier jo kotona

Jyväskylän MM-juhlaralli päättyi Sami Pajarin tyylikkääseen voittoon. Pertti Knuuttila

Pajarin uran toisen MM-voiton juhlia viriteltäessä, tuli tieto, että Västilässä ulosajanut Sebastien Ogier oli jo kotonaan sairaalassa vietetyn yön jälkeen. Se oli helpottava tieto rallikansalle.

Maailmanmestaruuskamppailulle Suomen lauantai oli käänteentekevä. Walesin Elfyn Evans kasvatti johtonsa 30 pisteeseen ennen MM-tilanteessa toiseksi nousutta Pajaria.

Samalla Pajarista tuli Suomen rallihistorian 200. MM-sarjan osakilpailun suomalaisvoittaja. Pajarin jälkeen kolmantena, 11 pisteen päässä on Japanin Takamoto Katsuta.

– Kyllä nyt alkaa takaa-ajo Elfyniin. Saan ehkä hyötyä lähtöpaikasta Etelä-Amerikan ralleissa, kun en joudu auraamaan. Ei tämä ollut ylivauhtinen ralli, tämä on Suomi ja normaali nopea ralli, sanoi Katsuta päättäväisesti.

– Oli tietenkin typerää ajaa itsensä ulos voittotaistelusta. Mutta olen tyytyväinen lopputulokseen, sanoi kolminkertaiset vaakavoltit Leustun pellolle esittänyt Evans, rallin kolmonen.

– Minun pitää jatkossakin vain keskittyä omaan ajamiseeni eikä murehtia muista. Jatkaa kuten tähänkin asti, suunnitteli Evans jatkoaan kohti MM-titteliä.

Hän keräsi viikonlopusta ja hyvän sunnuntain ansiosta yhteensä 24 MM-pistettä sekä vankisti näin MM-johtoaan. Se oli lopulta vain kolme pistettä vähemmän kuin voittaja Pajarin keräämä pistepotti.

– Erilainen päivä tästä tuli kuin ajattelin. Se lauantai oli hyvää kisaa koko aamupäivän – sekuntikisaa. Sitten siihen tuli näitä muuttujia, kolmesta kaksi sortuivat virheisiin. Se muuttui aika erilaiseksi. Ajattelin perjantain sadetappioiden jälkeen, etten enää saa Sebiä (Ogier) kiinni. Mutta ajattelin pitää tahtia yllä. Sitten hänkin sortui virheeseen, hänelle harvinaiseen, selvitti Pajari tuntojaan voittajana.

– On se suurimpia unelmia, mikä käy toteen. Vaikka en ole siitä niin missään kuuluttanutkaan. En pystyisi itsestäni löytää enää ajamalla enempää, noilla ajoilla jos pärjää – tässä on lopputulos. Kun otetaan muuttujat pois, tämä olisi ollut sekuntitaistelu. Se vauhti oli eilen kyllä jo aika sairasta. Sillä ne ulosajot muuttivat rallin luonteen. Sebin vahva aloitus oli yllätys, analysoi Pajari rallin käänteitä.

– On se huikeaa, että sai ängettyä oman nimensä kaikenlaisiin tilastoihin, kommentoi Pajari rauhalliseen tyyliinsä tittelistä rallin MM-sarjan nuorimpana voittajana.

– Saa nähdä ajetaanko vielä kolme vai neljä kisaa. Sardiniaan olisi kiva päättää kausi, niin saisi pidemmän loman, vastasi Pajari kysymykseen Saudi-Arabian päätösosakilpailun tilanteesta.

Tosin Pajarin loman pidennys toive saattaa kariutua tietoon siitä, että sijaisralliksi on jo kaavailtu tarvittaessa Portugalin Fafen rallin EM-sarjan päätösosakilpailua.

– Ehkä ei ole mennyt vielä tajuntaan mitä tuli tehtyä. Kuten ei oikein tajunnut kaksi viikkoa sitten Virossakaan. Nyt jää vähän enemmän aikaa nollata, ennen seuraavaa, suunnitteli Pajari aikaa ennen elokuun lopussa ajettavaa Paraguayn osakilpailua.

WRC2:n voittoon ajoi Viron Robert Virves, Teemu Suninen oli toinen ja Lauri Joona kolmas. Virves siirtyi nyt 21 pisteen MM-johtoon ennen Jyskälässä ulosajanutta Roope Korhosta. Suninen nousi kolmanneksi 24 pisteen päähän.

Jyväskylän rallin aikana saatiin vihdoin päätepiste rallin MM-sarjan promoottorin valintaan. Ranskalaisyhtiö ja pääomasijoittaja ottavat haltuunsa uuden aikakauden loikan rallin MM- ja EM-sarjoissa.

Nyt tekniset säännöt ovat olemassa – vain urheilulliset säännöt puuttuvat. Niitä nykytiimit odottavat kuumeisesti – saadakseen tehtyä päätökset, niin autoista kuin kuljettajista ja sarjoihin osallistumisista.

– Olen ollut työurani tekemisissä rallin MM-sarjan kanssa. Siksi tiedän mitä ralli tarkoittaa kilpailijoille ja järjestäjille ja niiden yläpuolella oleville katsojille, faneille. Niiden yli 40 vuoden aikana en ole nähnyt investointia tässä mittaluokassa ralliin. Sijoitus on merkittävä ja olen täynnä optimismia siitä, mitä se tarkoittaa faneille, kilpailijoille ja järjestäjille, lausui FIA:n autourheilun varapresidentti Malcolm Wilson tiedotteessa.

– Tämä oli hyvä ensimmäinen steppi. Nyt pitää vain promoottorille välittää urheilusääntöihin liittyvät tallien näkemykset. Ajankohta vain ei ole suotuisin, koska seuraavat rallit Etelä-Amerikassa ja ihmiset pääosin siellä. Kyllä kiire on. Seuraava rallikomission kokous 17. syyskuuta ja siellä pitäisi olla aikataulun päämäärä, sanoi Hyundain tallipäällikkö Andrew Wheatley.

Onpa lopputulema säännöistä mikä tahansa – ajetaan Jyväskylässä rallia myös jatkossa FIA:n korkeimmalla tasolla. Jyväskylän kaupunki teki uuden kolmevuotisen sopimuksen rallista MM-tasolla.

Se oli hyvä uutinen ralliväelle, vaikka paljon yksityiskohtia on vielä ratkaisematta.