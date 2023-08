Sammallahden kanssa käyty vakava keskustelu, taustalla mediakommentti – näin kokoomuksen ryhmäpuheenjohtaja avasi rasismitiedonantoa

Kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Matias Marttinen sanoo olevansa tyytyväinen hallituksen rasismitiedonannon valmisteluun. Johannes Ijäs Demokraatti

– Luotan siihen, että valmistelussa löydetään laajasti toimenpiteitä, joilla voidaan vastata vakavaan ongelmaan ja ilmiöön.

Marttisen mukaan hallitus on jo aika lähellä toisiaan siinä, miltä tiedonanto ja rasismin vastainen konkreettinen ohjelma näyttää.

– Olen kyllä luottavainen siitä, että yhteisymmärrys löytyy ja pystymme tuomaan sitten tämän ohjelman eduskunnan käsittelyyn.

Marttinen luottaa myös hallituksen saavan luottamuksen eduskunnassa.

Kansanedustaja Ben Zyskowicz on esittänyt, että muun muassa hakaristilippu olisi kiellettävä laissa. Media kysyi tähän Marttisen kantaa.

Marttinen vastasi, että suhtautuu ehdotukseen avoimin mielin ja pitää tärkeänä, että asiaa voidaan selvittää.

Siihen, tuleeko rasisminvastaisiin toimiin lisää rahaa, hallitus ottaa Marttisen mukaan kantaa budjettiriihessä.

PERUSSUOMALAISET on esittänyt eronnutta perussuomalaista ministeriä Vilhelm Junnilaa perustuslakivaliokunnan varapuheenjohtajaksi. Myös Junnila on ollut rasismikohun keskiössä. Marttiselta udeltiin kokoomuksen ryhmän kantaa Junnilan valiokuntavarapuheenjohtajuuteen. Marttinen totesi, että valinnat ovat jokaisen puolueen omia asioita.

Keskustan puheenjohtaja Annika Saarikko väläytti keskustan eduskuntaryhmän kesäkokouksessa puolueensa tukea hallitukselle rasismitiedonannon käsittelyssä.

– Jos – paino sanalla jos – tiedonanto on sisällöltään linjakas, selkeä ja kaikki ministerit hallituksesta ovat siihen sitoutuneita – minusta tiedonantoa pitäisi koko eduskunnan tukea, Saarikko sanoi.

Marttiselta kysyttiin näkemystä siihen, että oppositiopuolue keskusta ilmaisee valmiutta tukeen jo ennen kuin edes hallituspuolue RKP:n kantaa tiedetään.

Marttinen kehui tätä ”hienoksi viestiksi keskustan suunnalta”.

– Olen tehnyt paljon yhteistyötä vuosien varrella keskustan puoluejohdon kanssa eri yhteyksissä. Pidän heitä rakentavana ja eteenpäin katsovana puolueena, Marttinen sanoi.

Kesän kuumassa rasismikeskustelussa on kuultu myös mediakritiikkiä. Kokoomuksen kansanedustaja Tere Sammallahti oli yksi sitä kovin sanoin esittäneistä. Hän kritisoi voimakkaasti Iltalehden toimittajaa. Journalistiliittokin puuttui asiaan.

Marttinen kertoi Uuden Suomen toimittajan kysyessä asiasta, että hän on keskustellut asiasta edustaja Sammallahden kanssa.

– Olemme käyneet tästä vakavan keskustelun.

Marttisen mukaan asia on loppuunkäsitelty. Esimerkiksi varoitusta Sammallahti ei saanut.

– Kokoomus puolustaa ehdottomasti lehdistönvapautta ja sananvapautta. Meille on täysin päivänselvä asia, että lehdistönvapaus on tärkeä, perustavanlaatuinen kysymys Suomessa ja sen puolesta me teemme työtä, Marttinen totesi mediatilaisuudessa.

AY-LIIKE on varautumassa järjestöllisiin toimiin hallituksen työmarkkinauudistusten ja sosiaaliturvan leikkausten takia.

Marttinen sanoo toivovansa syksyyn kaikilta osapuolilta malttia ja vahvaa yhteistyötä.

– Hallituksen työmarkkinauuditukset ovat yleispohjoismaalaisia. Ne ovat uudistuksia, joita on tehty vuosia tai vuosikymmeniä sitten muissa Pohjoismaissa. Tässä suhteessa hallitus ei ole keksinyt pyörää uudelleen vaan käytännössä toimeenpanemme niitä asioita ja päätöksiä, joita muualla on tehty jo kauan aikaa sitten.

Ay-liikkeessä nähdään laajasti, että hallitus on ottamassa Pohjoismaista mallia lähinnä niiden uudistusten osalta, jotka hyödyttävät työnantajia mutta eivät työntekijöitä.