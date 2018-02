Sampo tahkosi viime vuonna 2 482 miljoonaa euroa tulosta

Pörssitaulu New Yorkissa 5. helmikuuta.

Pörssisyöksy on tarttunut myös Euroopan keskeisiin pörsseihin. Frankfurtin pörssi on pudonnut 3,6 prosenttia, Lontoon pörssi 3,5 prosenttia ja Pariisin pörssi 3,4 prosenttia.

Aasian pörssit ovat niin ikään sukeltaneet. Tokion pörssin Nikkei-indeksi painui tänään 4,73 prosenttia ja Hongkongin pörssin Hang Seng -indeksi 5,11 prosenttia.

New Yorkin pörssin Dow Jones -indeksi laski eilen 4,6 prosenttia. Osakekurssien eilinen raju syöksy Yhdysvalloissa ei ollut suuri yllätys, arvioi OP:n pääekonomisti Reijo Heiskanen. Hänen mukaansa kurssien heilunta oli odotettavissa pitkän nousujakson jälkeen.

New Yorkin pörssin lasku on suurin syöksy sitten vuoden 2011.

Heiskasen mukaan markkinat joutuvat punnitsemaan uudelleen tilannetta, koska kasvu on ollut pitkään vahvaa ja luonut inflaatiopaineita. Yhdysvaltojen reaalitalous on kuitenkin vahvalla pohjalla ja näkymät tälle vuodelle ovat edelleen hyvät.

Juttua päivitetty klo 10:43.

