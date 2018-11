Sanahelinää vai tekoja liikkumisen lisäämiseksi?

Viime vuosien aikana on julkaistu useita tutkimuksia liikunnan sekä liikkumisen merkityksestä terveyden edistämisessä. Julkisuudessa käydään jatkuvaa keskustelua siitä, kuinka yhteiskunnan pitäisi panostaa liikkumisen ja liikunnan lisäämiseen ja sitä kautta ennaltaehkäistä elintapasairauksia sekä muita liikkumattomuuteen liittyviä ongelmia.

Valitettavasti saamme kuitenkin samanaikaisesti lukea, kuinka suomalaiset lapset ja nuoret liikkuvat aivan liian vähän ja vain murto-osa liikkuu terveyden näkökulmasta riittävästi. Liikkumisen osalta nuoriso on polarisoitunut niin, että osa harrastaa liikuntaa hyvinkin runsaasti ja toinen puoli on lähes passiivinen. Kohtuullisesti liikkuvien määrä on pudonnut. Juuri näille lapsille ja nuorille pitäisi pystyä rakentamaan liikkumiseen tukeva malli, koska onhan todettu, että nuorena sisäistetty liikunnallinen elämäntapa jatkuu läpi elämän.

Liikunta on kirjattu hallitusohjelman kärkihankkeisiin, joista toisessa pyritään edistämään kansalaisten liikkumista terveyden ja hyvinvoinnin lisäämisen näkökulmasta. Toisessa koulumaailmaan liittyvässä kirjauksessa oppimisympäristöjä uudistamalla pyritään varmistamaan jokaiselle lapselle tunti liikuntaa jokaiseen koulupäivään. Koulumaailmaan uudistuksia on edistetty erilaisilla kokeiluilla ja hankkeilla.

Perusasteelle on suunnattu Liikkuva Koulu ja toisen asteen opiskelijoille Liikkuva Opiskelu ohjelmat. Molemmat ohjelmat ovat tuottaneet lukuisia uusia upeita innovaatioita liikkumattomuus ongelman ratkaisemiseksi. Valitettavasti yksittäiset temput eivät riitä ongelman ratkaisemiseksi, ellei koko järjestelmää muuteta. Liikuntatuntien lisäksi liikunnan harrastaminen ja liikkuminen on aidosti sidottava osaksi koulutusjärjestelmää.

Voiko urheiluseuroista olla apua?

Osallisuus ja osallistaminen on nostettu keskiöön tulevaisuuden kuntien toiminnassa. Järjestöjen ja urheiluseurojen merkitystä korostetaan useissa juhlapuheissa.

Todellisuudessa niiden osallistaminen osaksi liikkumista tukevaa koulupäivää on jäänyt yksittäisten kuntien ja toimijoiden satunnaisiksi ratkaisuksi.

Hyvin harvassa paikassa urheiluseurojen toimintaa on laaja-alaisesti ja systemaattisesti sidottu osaksi arkea. Myöskään selkeää ohjausta ei valtion taholta ole kirjattu. Ongelmana on myös se, että valtiovalta ei ole riittävästä resursoinut taloudellisia panostuksia urheiluseurojen osaamisen hyödyntämiseen osana koulupäivän liikunnallistamista.

Oletetaan, että vapaaehtoistyöhön perustuva seuratoiminta on ratkaisu näin laajaan yhteiskunnalliseen ongelmaan, mutta näin ei ole. Seurojen vapaaehtoistyöntekijät ovat nykyaikana kiven alla ja jo perus seura-arjen pyörittäminen vie aktiivitoimijoiden voimavarat. Tämän vuoksi kouluilla pitäisi olla resursseja tehdä ”palvelusopimuksia” urheiluseurojen kanssa ja koulujen pitäisi koordinoida koko toimintaa paikkakuntakohtaisesti. Tämä tukisi myös seurojen elinvoimaa ja niiden mahdollisuutta järjestää matalankynnyksen harrastamista. Koulujen tulisi tunnistaa ja tunnustaa oman henkilökunnan liikunnallinen osaaminen sekä orientaatio, jolloin esimerkiksi koululla toimiva opettaja, joka valmentaa myös seurassa, voisi tuoda osaamistaan myös kouluille.

Urheiluseurojen vähentynyt vapaaehtoistyö on johtanut myös siihen, että toiminnan pyörittämiseksi ohjaajille ja valmentajille on maksettava korvaus. Nyky-yhteiskunnassa on siirrytty ostamisen maailmaan, jossa vanhemmat ostavat palveluja urheiluseuroilta osallistumatta muuten seuran toimintaan. Tämä on johtanut liikunnan harrastamisen kustannusten kasvuun niin, että kaikilla lapsilla ja nuorilla ei ole enää tasa-arvoista mahdollisuutta harrastaa haluamaansa liikuntamuotoa. Harrastusmahdollisuuksien vähentyminen on vastaavasti osaltaan lisännyt syrjäytyneisyyttä ja liikkumattomuuden aiheuttamia yhteiskunnallisia kustannuksia.

Kokonaiskoulupäivästä apu liikunnallisuuteen

Koulupäivää pitäisi kehittää niin, että siirryttäisiin kokonaiskoulupäivä tyyppiseen toimitaan. Tällöin kouluarkeen pystytään sisällyttämään matalankynnyksen liikunnan harrastamista. Ilmainen liikunta harrastus osana koulupäivää alueen urheiluseurojen tarjoamasta liikunta kalenterista mahdollistaisi lapselle ja nuorelle hänelle mielekkäisiin lajeihin osallistumisen 2-3 kertaa viikossa. Koulut toimisivat samalla harrastamisen ympäristöinä ja koulupäivän mielekkyyttä voitaisiin lisätä. Näin urheiluseurat saisivat vähennettyä iltatoimintaan liittyvää painetta ja liikuntatilojen päiväkäyttöä voitaisiin lisätä. Samalla saataisiin vapautettua perheille yhteistä aikaa iltoihin eikä vanhempien tarvitsisi olla huolissaan siitä, missä heidän lapsensa ovat päivä aikaan, kun vanhemmat ovat töissä.

Irti lisenssimääriin tuijottemisesta

Koska järjestelmä ei tällä hetkellä tue urheiluseurojen osaamisen hyödyntämistä osana kouluarkea, on myös liittojen ja seurojen tärkeä tarkastella reflektiivisesti omaa toimintaansa. Nykyinen valtion rahoitusjärjestelmä rakentuu pitkälti lisenssimäärien tarkasteluun. Tästä johtuen nuorten ja jopa heidän vanhempien ”sieluista” käydään kovaa kamppailua. Mukaan saaduista harrastajista pidetään kiinni mustasukkaisesti, eikä menettämisen pelossa haluta mahdollistaa heidän monipuolista liikkumista. Kun siihen vielä lisätään liian aikainen erikoistuminen yhteen lajiin, ollaan ongelmassa, jossa myös drop out ilmiöt kasvavat. Lajien välinen kilpailu näkyy myös koulumaailman yhteistyössä, jossa jokainen liitto ja urheiluseura juoksee kilvan järjestämään omaa toimintaansa huomioimatta muita alueen toimijoita.

Liittojen ja urheiluseurojen pitäisi yhdessä ja yhteistyössä rakentaa yhteistä koulumaailman kanssa tehtävää toimintamallia, jossa jokaiselle lajille sekä seuralle annettaisiin mahdollisuus olla osa järjestelmää ja toimintaa. Osallistuminen yhtenä rintamana on ainoa oikea tapa saada yhteiskunnallista arvostusta ja näkyvyyttä. Vain näin voidaan saada aito rakenteiden muutos aikaiseksi. Urheiluseuroilta pitäisi löytyä myös uskallusta sisällyttää kokonaiskoulupäivän aikana tuotettu vapaamuotoisempi liikkuminen osaksi lapsen ja nuoren harjoittelua. Vapaampi harrastaminen ja koulun yhteydessä pelailu ja harjoittelu tukevat lapsen ja nuoren valinnanvapautta ja tasa-arvoista mahdollisuutta harrastaa haluamaansa lajia. Tämä voisi osaltaan ennaltaehkäistä myös liian varhaista kilpaurheilullisuutta.

Yhteenvetona voidaan sanoa, että on todella hienoa, että liikunnan ja liikkumisen merkitys kansantaloudellisesti ja terveyttä edistävänä toimintana on tunnustettu. Valitettavasti päättävällä taholla ei ole vielä ollut rohkeutta tehdä selkeitä linjauksia, jotka edellyttäisivät päiväkoteja, kouluja niin perus- kuin toiselta asteelta lisäämään liikuntaa osaksi kokonaiskoulupäivää. Myös valtion urheiluun liittyvää rahoitusjärjestelmää tulee tarkastella liikunnan monipuolisen ja terveyttä edistävän toiminnan näkökulmasta laaja-alaisemmin. Näin jokaisella lapsella- ja nuorella olisi tasa-arvoinen mahdollisuus harrastaa hänelle mielekästä lajia. Itse uskon vakaasti että, sivutuotteena laajentunut harrastajapohja mahdollistaa myös lajiliitoille laajemman huippu-urheilijoiden määrän ja sitä kautta kansainvälisen menestyksen. Tällöin saataisiin myös jatkuva kädenvääntö huippu-urheilun ja kansanterveyteen liittyvän liikuntarahoituksen välillä loppumaan.

Kirjoittaja on Kemin kaupunginhallituksen 1 .varapuheejohtaja, urheiluseuratoimija ja kahden urheilevan pojan isä.