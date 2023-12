Sanna Marin: ”En ole sanonut, että en koskaan palaisi”

Supertähtistatuksesta on yhden iltapäivän perusteella hankala sanoa, mutta kuulijamäärissä Suomen entinen pääministeri Sanna Marin (sd.) peittosi kasvuyritystapahtuma Slushissa ainakin häntä ennen lavalle nousseet elektroniikkayritys Nothingin perustaja Carl Pein sekä pikaviestintäohjelma Slackin perustaja Cal Hendersonin. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Ruotsissa konsultointialalla työskentelevä Takuya Nakagawa saapui paikalle hyvissä ajoin jo edeltävän puheenvuoron aikana aikeinaan kuulla ja nähdä juuri Marinin esiintyminen. Nakagawa kertoi tietävänsä Marinin siitä, että tämä oli jonkin aikaa pääministerikaudellaan maailman nuorin pääministeri. Hän kertoi myös kuulleensa, että Marin teki loistavaa työtä Suomen Nato-prosessin aikana.

- Minua kiinnostaa kuulla, mitä hän on tehnyt poliittisen uransa jälkeen ja liityttyään Tony Blairin instituuttiin, Nakagawa kertoi STT:lle.

Samoilla linjoilla oli Turkista Suomeen pari vuotta sitten muuttanut Aylin Tunceli. Markkinointialalla työskentelevä Tunceli osallistui Slushiin myös viime vuonna ja kuuli myös tuolloin Marinin esiintymisen. Hän kertoi seuranneensa Marinin uraa myös tämän pääministerikauden jälkeen.

- Haluan kuulla, kuinka erilainen hänen puheensa ja energiansa on nyt, kun hän ei enää ole pääministeri. Viime vuonna hän puhui pitkälti Venäjän hyökkäyssodasta ja suomalaisesta bisneksestä, Tunceli sanoi STT:lle.

KUN Marin asteli Slushin päälavalle, häntä kuulemaan oli odotetusti kerääntynyt täysi tupa. Tuolit lavan läheisyydessä olivat täynnä, ja kuuntelijoita kerääntyi runsaasti myös lava-alueen ohi kulkeville käytäville.

Marinin keskustelun ensimmäisten minuuttien aikana yleisöstä nousi useita käsiä jatkeenaan kameratoiminnolle käynnistetty puhelin. Tungos ja ihmisten into ikuistaa lavallaolija kameralla toivat kieltämättä mieleen festareilla esiintyvät maailmantähdet.

Marin keskusteli lavalla teknologiaan keskittyvän TechCrunch-verkkolehden päätoimittaja Connie Loizosin kanssa. Aiheina olivat muun muassa Marinin vuodet Suomen pääministerinä sekä hänen uusi tehtävänsä Tony Blairin instituutin strategisena neuvonantajana.

Pääministerikaudeltaan Marin muisteli muun muassa aikaa, joka edelsi Venäjän hyökkäystä Ukrainaan. Marinin mukaan jälkikäteen on helppo ”yhdistää pisteet” ja nähdä, mihin tilanne oli johtamassa. Hän sanoi, että ennen hyökkäyssotaa Suomessa ajateltiin, että jos Suomella on läheiset taloudelliset välit Venäjään, se turvaisi rauhan, koska olisi kallista ja typerää aloittaa sota.

- Mutta autoritaariset hallinnot eivät ajattele niin, joten läheiset välit eivät estä mitään.

Marinin mukaan suurin virhe Venäjän suhteen tehtiin vuonna 2014, kun Venäjä miehitti Krimin.

- Eurooppa ja länsimaat eivät reagoineet silloin tarpeeksi vahvasti. Jos olisimme reagoineet vahvemmin ja näyttäneet kovemmilla sanktioilla Venäjälle, etteivät he voi toimia niin, en usko että olisimme nähneet täysimittaista hyökkäystä Ukrainaan myöhemmin, hän sanoi.

Marin peräänkuulutti myös sitä, että Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyin rauhansuunnitelmaa tulisi tukea ja Ukrainaan lähettää enemmän heidän toivomiaan raskaita aseita. Painokkaan Ukrainaa tukevan puheensa jälkeen Marin sai yleisöltä maltilliset suosionosoitukset.

MARIN ei ole kertonut julkisuudessa kovinkaan paljoa siitä, mitä hänen tehtävänsä Tony Blairin instituutissa käytännössä pitävät sisällään. Slushissa Marin kertoi, että hänen tehtäviinsä kuuluu neuvoa valtiojohtajia ja pääministereitä.

- Kun on siinä asemassa, että johtaa vaikkapa maata, kukaan ei oikeasti ymmärrä sitä. Siitä ei voi lukea kirjasta, se täytyy kokea. Johtajat tarvitsevat sitä, että he pääsevät puhumaan ihmisille, jotka todella tietävät työstä, siitä kuinka raskasta se on sekä kaikista niistä asioista, mitkä pitää työssä ottaa huomioon.

- Teen myös paljon muita asioita, joita rakastan. Itse asiassa rakastan sitä vapautta, mikä minulla nyt on pääministerinä toimimisen jälkeen. Arvostan totta kai myös sitä, oli etuoikeus toimia pääministerinä ajanjaksona, jolloin lähes kaikki tapahtui, Marin sanoi.

Marin kertoi yhä omaavansa intohimon muuttaa maailmaa, mutta tekevänsä sitä nyt erilaisilla foorumeilla kuin aiemmin. Kysymykseen politiikkaan paluusta Marin antoi totutun ympäripyöreän vastauksen.

- En ole sanonut, että en koskaan palaisi. Totta kai se on mahdollista jonain päivänä. Saatan löytää sen intohimon jatkaa poliittista uraa jälleen. Mutta juuri nyt teen jotain muuta.

Marinin puheen päätyttyä runsaslukuinen yleisö antoi entiselle pääministerille innokkaat aplodit.

- Olen yllättynyt, että täällä oli näinkin paljon ihmisiä, nuorehko mies sanoi tuttavalleen esiintymisen päätyttyä.

- Ei meillä ole tapana mennä kuuntelemaan poliittisia päättäjiä, hän jatkoi.

Simu Perälä/STT