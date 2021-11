Sanna Marin: Hallitus ei ole painamassa hätäjarrua

Pääministeri Sanna Marin (sd.) sanoo, ettei hallitus ole painamassa hätäjarrua Suomen huonontuneen koronatilanteen vuoksi. Marin kommentoi asiaa Säätytalolla ennen hallituksen neuvotteluja. Rane Aunimo Demokraatti

– Me emme siis nyt ole tilanteessa, että joutuisimme tällaista hätäjarrumekanismia aktivoimaan, mutta joudumme kyllä keskustelemaan siitä, voimmeko purkaa esimerkiksi rajoituksia ravintoloiden ja yökerhojen osalta, koska tilanne on vakava rokottamattomien keskuudessa.

Marin toteaa, että avain koronatilanteen helpottamiseen on yhä rokotteissa ja rokotusten etenemisessä.

Pääministerin mukaan 80 % rokotekattavuus ei riitä.

– Kyllä me haluamme nostaa sen 90 prosenttiin ja siitäkin yli. Niin kattavaksi kun sen saisimme, sitä parempi.

Marinin mukaan kaikki keinot on käytettävä kattavuuden nostamiseksi.

Pääministeri kommentoi, että olisi hyvä, jos koronapassin käyttöä voitaisiin laajentaa esimerkiksi yrityksissä.

– Me toki tiedämme, että tähän voi liittyä perustuslaillisia ja lainsäädännöllisiä haasteita, mutta en usko, että valtioneuvoston tahdosta on kiinni se, että koronapassin käyttöä voitaisiin laajentaa.

Pakkorokotuksista pääministeri sanoo että tämä on kysymys, jota käydään tänään läpi.

– Todennäköisesti kyse on ennen muuta sosiaali- ja terveysalan työntekijöiden tilanteesta, siitä että he ottaisivat rokotteen mahdollisimman kattavasti. Meillähän on joidenkin muidenkin rokotteiden osalta tällainen käytäntö olemassa. En usko, että laajemmalti puhumme siitä, että väestön keskuudessa rokotuksista tulisi pakollisia.