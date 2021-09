Sanna Marin ilmoitti selvin sanoin: Nämä korvataan täysimääräisesti – ”Toivon, että tällaista keskustelua ei tarvitse enää tästä eteenpäin jatkaa”

Pääministeri Sanna Marin (sd.) teki Kuntaliiton puheenjohtajapaneelissa selväksi, että kuntien koronakulut korvataan täysimääräisesti. Asiaa koskevan huolen nosti esille Kuntaliiton toimitusjohtaja Minna Karhunen avauspuheenvuorossaan. Rane Aunimo Demokraatti

– Me olemme todenneet useita kertoja, että nämä korvataan täysimääräisesti. Minä tulen pitämään huolta siitä, että nämä korvataan täysimääräisesti ja toivon, että tällaista keskustelua ei jatketa eikä lähetetä kuntakentälle sellaista viestiä, että hallitus ei ikään kuin tästä sitoumuksesta pitäisi kiinni. Kyllä me pidämme, siitä me tulemme pitämään huolta.

Marin jatkoi sanomalla, että se kuinka tämä tehdään on toinen kysymys.

– Mikäli me ennakoimme, niin voi olla, ettei osu lankulle ja sitten joudumme myöhemmin korjaamaan kokonaisuutta. Tai jos odotamme, sitten me emme juuri nyt voi tulla kuntia vastaan vaan me katsomme jälkikäteisesti, kuinka paljon kustannuksia syntyy ja jälkikäteisesti ne korjataan. Tai josko voisimme tehdä sekä että. Nyt korvataan ja myöhemmin sitten tarkistetaan ja sitten korvataan jälkikäteisesti kaikki ne kustannukset. Mutta tästä sitoumuksesta pidetään kiinni ja toivon, että tällaista keskustelua ei tarvitse enää tästä eteenpäin jatkaa.