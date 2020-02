Sanna Marin kertoi medialle, näin hallitus varautuu koronavirukseen – ”Näyttäisi todennäköiseltä, että tautitapauksia tulee olemaan myös Suomessa”

Hallitus on käynyt tänään tilannekuvan kaikkien ministeriöiden osalta siltä osin, miten hallitus valmistautuu koronavirukseen.

Johannes Ijäs Demokraatti

– Saimme hallitukselle yhteisen käsityksen ja tiedon siitä, millä tavalla on varauduttu ja valmistauduttu kaikilla hallinnonaloilla tähän tilanteeseen. Varautumista on tehty jo tammikuusta lähtien erityisesti sosiaali- ja terveysministeriössä, pääministeri Sanna Marin (sd.) kertoi tänään medialle eduskunnassa hallituksen kokoonnutta iltapäivällä.

Marinin mukaan THL:ssä ja ministeriöissä on varauduttu siihen, mikäli tautitapauksia ilmenee Suomessa enemmän.

Marin kertoi myös tänään järjestettävästä Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin tiedotustilaisuudesta, jossa kerrotaan HUSin alueella varmennetusta koronavirustapauksesta.

Hallitus käy eduskuntaryhmien kanssa läpi koronavirukseen varautumista Suomessa huomenna. Asiasta annetaan torstaina myös pääministerin ilmoitus täysistunnossa. Ilmoituksella voidaan Marinin mukaan varmistaa, että ihmisillä on ajantasaista ja oikeaa tietoa tilanteesta. Samalla voidaan hälventää ihmisten huolia, Marin sanoi ja vakuutti, että Suomi on varautunut hyvin.

– Tällä hetkellä näyttäisi todennäköiseltä, että meillä tautitapauksia tulee olemaan myös Suomessa. Ei ole mitään sellaista tietoa, että tämä olisi erityisen laajaa, mutta hallitus totta kai varautuu ihan kaikkiin skenaarioihin ja tilanteisiin, joita mahdollisesti tulisi. Suhtaudumme asiaan vakavasti. Varaudumme myös pahimman skenaarion mukaisesti, mutta tällä hetkellä meillä ei ole sellaista tietoa, että tämä olisi erityisen laajaa.

Hallitus perusti koordinaatioryhmän.

Hallitus päätti tänään perustaa valtioneuvoston kanslian alaisuuteen koordinaatioryhmän koordinoimaan tilannetta. Ryhmään tulevat keskeisten ministeriöiden kansliapäälliköt sekä THL:n asiantuntija.

– On tärkeää, että tässä tilanteessa kun näyttää siltä, että Euroopassakin on enemmän tautitapauksia, että meillä on yhdessä paikassa koordinaatio.

Kansalaisille Sanna Marin halusi viestittää, että hallitus on tilanteen tasalla ja Suomi on hyvin varautunut tilanteeseen.

– Meillä on ammattilaiset töissä ja varautumista on tehty jo pidemmän aikaa eli sinänsä huolta ei ole.

Marin totesi myös, että varmasti on syytä pitää käsihygieniasta huolta kuten tavallisenkin influenssan ollessa kyseessä. Jos on sairas, on syytä jäädä pois töistä ja sairastaa kotona.

– Mutta meillä ei tällä hetkellä ole mitään sellaista tietoa, että mitään erityistä isompaa kansalaisten tarvitsisi tehdä tässä vaiheessa.

Huomenna hallitus järjestää myös tiedotustilaisuuden medialle kello 13.30. Paikalla tiedotustilaisuudessa ovat pääministeri Marinin lisäksi sosiaali- ja terveysministeri Aino-Kaisa Pekonen (vas.), perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd.) ja valtiovarainministeri Katri Kulmuni (kesk.). Marin painotti, että asiasta halutaan kertoa avoimesti.

Marinin mukaan keskustelua käytiin myös koronaviruksen vaikutuksista elinkeinoihin ja talouteen. Tästäkin kerrotaan lisää huomenna.

– Tämänkin osalta varaudumme pahimpaan vaikka emme sitä tietenkään toivo.

Vanhanen: Talon toiminta jatkuu, vaikka tulisi sairaustapauksia.

Eduskunnan puhemies Matti Vanhanen (kesk.) totesi, että eduskunnassa pyritään kaikin tavoin huolehtimaan normaalista toiminnasta. Esimerkiksi kansanedustajien matkoihin ei ole kaavailtu erityisiä muutoksia.

Vanhanen ei ollut hallituksen kokouksessa mukana, vaan media haastatteli häntä eduskunnan käytävällä.

– Meillähän matka-anomukset käyvät aina puhemiesten käsittelyssä ja nyt ei ole ollutkaan hetkeen sellaisia matkoja, jotka olisivat Aasian suuntaan. Tänäänkin yksi matkahakemus hyväksyttiin, mutta se ei suuntautunut sinne.

Vanhasen mukaan myöskään Italiaan ei ole tehty eduskunnasta viime viikkojen aikana matkoja.

– Niitä sitten katsotaan, jos riskialueelle matkahakemuksia tulee.

Vanhasen mukaan ne, jotka matkoille lähtevät joutuvat ensisijaisesti harkitsemaan, onko järkevää lähteä.

– Mutta ei olla tällä hetkellä sellaisessa tilanteessa.

Jos joku sairastuisi eduskunnassa koronavirukseen, Vanhasen mukaan toimittaisiin ihan samalla tavalla kuin muissakin työpaikoissa.

– Olennaista on se, että talon toiminta jatkuu. Sen pitää jatkua kaikissa oloissa. Jatkui se talvisodan aikanakin. Nyt ei ole sellaisesta kyse.

Vanhanen pitää hyvänä, että hallitus antaa huomenna koronaviruksesta ilmoituksen.

– Parhaimmillaan se antaa kokonaiskuvan ja kertoo myös kansalaisille siitä, että Suomessa valmistaudutaan. Valmistautuminen on useasti paras keino siihen, jos sitten oikeasti jotain tapahtuu, niin asiat pysyisivät mahdollisimman hyvin hallussa.

Vanhasen mukaan Lapin koronavirusesimerkki kertoi, miten paikallistasolla Suomen terveydenhuolto osoitti, että se osaa toimia aivan oppikirjan mukaisesti.

– Meillä terveydenhuoltojärjestelmässä on selkäytimessä myös tällaiset poikkeavat yllättävät tilanteet.

Vanhasen mukaan eduskuntatalossa ei ole mitään erityistä suunnitelmaa koronaviruksen varalta. Talossa on henkilökunta, jonka tehtävä on varautua erilaisiin tilanteisiin.