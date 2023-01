Sanna Marinilta kovaa puhetta perussuomalaisista: ”Avoimesti rasistinen puolue”

Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo ja pääministeri, SDP:n puheenjohtaja Sanna Marin ottavat parhaillan yhteen Politiikan toimittajien debattitilaisuudessa Helsingissä. Rane Aunimo Demokraatti

Tilaisuuden aluksi syntyi heti kiivasta keskustelua tulevasta hallituspohjasta ja Marinin ilmoituksesta, ettei SDP ja perussuomalaiset mahdu samaan hallitukseen.

Asian nosti esille Orpo, joka sanoi, ettei pidä lainkaan viisaana sulkea puolueita ja sitä myötä äänestäjiä ulkopuolelle.

– Jaetaan vuohiin ja lampaisiin. Minun arvoihini kuuluu se, että katsotaan vaalit, kuunnellaan, annetaan kansan puhua vaaliuurnilla ja sen jälkeen katsotaan, millaisia erilaisia vaihtoehtoja on.

Marinin mukaan Suomen vahvuus on ollut se, että enemmistöhallituksia on kyetty muodostamaan erilaisilla puolueilla.

– Mutta ei ole kovin monta vuotta siitä, kun Petteri orpo on itse sulkenut perussuomalaiset ulos hallitusyhteistyöstä silloin, kun Jussi Halla-aho valittiin puheenjohtajaksi. En itse näe, että Jussi Halla-ahon ja Riikka Purran perussuomalaisissa on niin paljon eroa, että tässä suhteessa olisi mitään muutosta tapahtunut.

Marin muistutti myös Purran sanoneen aiemmin, ettei näe perussuomalaisia hallitusyhteistyössä SDP:n kanssa.

– Minusta on myös äänestäjien kuluttajansuojan kannalta ihan relevanttia kertoa se, että mitkä meidän arvot on, mitkä meidän erot on puolueiden välillä.

Marinin mukaan SDP:tä ja perussuomalaisia eivät erota vain arvot ja ihmiskäsitys vaan myös talouspolitiikasta, työmarkkinakysymyksistä ja ympäristöstä.

– En oikein näe arvoa siinä, että meidän pitäisi teeskennellä, että kyllä se varmasti on mahdollista, että sieltä jokin SDP:n ja perussuomalaisten hallitus tulisi. Ei sieltä tulisi.

Orpo sanoi tässä kohtaa, että haluaa kuulla, mitä mieltä kansa on.

– Se on iso arvo ja sitä ei pitäisi horjuttaa.

Orpo sanoi, että vuonna 2017, kun perussuomalaiset heitettiin ulos Sipilän hallituksesta, oli kyse oikeastaan hallitusohjelmaneuvotteluista.

KESKUSTELU kävi entistäkin suorasanaisemmaksi jatkuessaan. Marin kuvaili, ettei ole demareissa yksin ajatuksineen perussuomalaisista. Hän sanoi käyneensä keskustelua muun muassa eduskuntaryhmän, puoluehallituksessa ja puolueen muunkin jäsenistön kanssa.

Marin katsookin, että Orpon puhe osoittaa, että hänellä ja kokoomuksella on kova pyrky valtaan.

– Olet esimerkiksi sanonut monta kertaa, että te ette lähde sellaiseen hallitukseen tai tee sellaista politiikkaa, jossa otetaan takapakkia ilmastotoimissa. No, perussuomalaisten linja on täysin eri. Kyllä minua kinnostaisi äänestäjänä nimenomaisesti ennen vaaleja kuulla, että oletteko te sitten kuitenkin valmiita luopumaan ilmasto- ja ympäristötavoitteista vain sen takia, että saatte muodostettua oikeistohallituksen perussuomalaisten kanssa.

Kun Orpo koetti sanoa, että SDP ei sulkenut yhteistyötä perussuomalaisten kanssa, kun Sipilän hallituksen kokoonpanoa suunniteltiin, Marin sanoi, että Timo Soinin perussuomalaiset oli tuolloin erilainen, vennamolainen puolue.

– (Perussuomalaiset) on mennyt enemmän oikealle ja vielä konservatiivisemmaksi, joka on selkeästi ja aidosti ollut myös puheiltansa esimerkiksi, kun katsotaan kansanaedustajien puheita, avoimesti rasistinen puolue.

Marinilta kysyttiin vielä suoraan, sanoiko tämä perussuomalaisia rasistiseksi puolueeksi.

– Sanoin, että kun katsotaan perussuomalaisten yksittäisten kansanedustajien puheenvuoroja vaikkapa eduskuntasalista tai julkisuudesta, niin kyllä. Nämä puheet ovat olleet rasistisia, ne ovat olleet aidon vihamielisiä tiettyjä vähemmistöjä kohtaan. Ei tätä ole kiistäminen, se on tosiasia.

– En ymmärrä, että miksi meidän poliitikkojen täällä Suomessa pitäisi jotenkin hymistellä tai leikkiä, että nämä asiat ja puheet eivät ole totta ikään kuin niitä ei olisi sanottu, että pitää olla poliittisesti niin korrekti.

Kokoomuksen kanssa hallitusyhteistyö sen sijaan on mahdollista, Marin sanoi. Tietyin ehdoin.

– Jos kokoomus luopuu vuorineuvosten veronalennuksista ja näistä haihatteluista, mitä se täällä suunnittelee, niin kyllä, ilman muuta me olemme valmiita neuvottelemaan ja keskustelemaan.

Marin lisäsi, ettei SDP ole valmis luopumaan oikeudenmukaisuusvaatimuksesta talouden sopeutuksessa tai muutenkaan arvoistaan.