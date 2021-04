Sanna Marin: ”On mahdollista että ratkaisu syntyy, on myös mahdollista että ratkaisua ei synny”

Pääministeri Sanna Marin sanoo illansuussa Säätytalolla, että neuvottelut ovat tältä päivältä ohi. Neuvottelut jatkuvat huomenna kello 12. Edistystäkin on tapahtunut, mutta maalissa ei vielä olla. Rane Aunimo Demokraatti

– Voin sanoa, että isot ratkaistavat kysymykset ovat tietenkin olleet työllisyystoimet, talouden iso kuva ja kehykset tietenkin yhtenä keskeisimpänä asiana. Sen lisäksi siellä on yksittäisiä asioita, jotka ovat myös neuvottelupöydällä. Me haemme tästä kokonaisuutta, joka olisi eri puolueille mahdollinen. Silloin siellä tulee olemaan sellaista, mikä on itselle vaikeaa ja sellaista mikä on itselle sitten vähän mieluisempaa. Kullekin puolueelle on jotakin sellaista mikä on vaikeaa, se kuuluu kompromissin luonteeseen.

Marinin mukaan viiden puolueen hallituksessa kukaan ei saa näkemyksiään sellaisenaan läpi.

– Aamulla monilla ryhmillä on eduskuntaryhmien kokouksia.

Neuvottelutilanne on Marinin mukaan ollut vaikea.

– Se on myönnettävä rehellisesti mutta nähtäväksi jää minkälainen tulos täältä tulee.

Marin ei ottanut kantaa kysymykseen, kuinka optimistinen hän on, että ratkaisu syntyy.

– On mahdollista että ratkaisu syntyy, on myös mahdollista että ratkaisua ei synny. Se on tietenkin kiinni siitä, että onko kaikilla puolueilla halua yhteinen ratkaisu löytää.

Marinin mukaan tänään on keskusteltu kohtuullisen hyvässä hengessä.

– On tapahtunut edistymistä, mutta on vielä paljon asioita, jotka ovat avoinna.