Sanna Marin onnistui puheenvuorossaan kiteyttämään suomalaisen hyvinvointivaltion ytimen

– Työntäyteinen syksy on tulossa. Syksyllä on tehtävä päätöksiä työllisyystoimista. SDP:lle tärkeää on oikeudenmukaisuus. Eriarvoisuus ei saa kasvaa. Ratkaisut eivät ole helppoja. Kompromissit ovat kuitenkin helpompia, mitä selkeämpi oma linja on, Sdp:n tuleva puheenjohtaja Sanna Marin kertoi SDP:n puoluekokouksessa poliittisessa linjapuheessaan.