Sanna Marin perussuomalaisista: ”On vaikea nähdä asiapohjaisesti yhteistyötä tai yhteisiä tavoitteita, mutta kategorisia sulkuja me emme yleensä ole tehneet, emmekä niitä nytkään tee”

SDP:n puheenjohtaja, pääministeri Sanna Marin otti puolueen eduskuntaryhmän kokouksen lehdistötilaisuudessa kantaa myös kysymykseen koskien perussuomalaisia, joka on muun muassa uuden puheenjohtajansa Riikka Purran suulla suhtautunut penseästi mahdolliseen yhteistyöhön SDP:n kanssa. Rane Aunimo Demokraatti

Marin vastasi, ettei ota kantaa opposition avauksiin.

– Ehkä on järkevä suhtautua tulevaisuuteen sillä tavalla, että kansanvaltaisessa demokratiassa kansalaiset äänestävät puolueita, joiden ohjelmiin ja tavoitteisiin he uskovat ja SDP on ollut aina tunnettu siitä, että me teemme asiapohjaista yhteistyötä. Me emme sulje puolueita ulos, mutta meillä ei myöskään ole perussuomalaisten kanssa kovin paljon yhteistä. On vaikea nähdä asiapohjaisesti yhteistyötä tai yhteisiä tavoitteita, mutta kategorisia sulkuja me emme yleensä ole tehneet, emmekä niitä nytkään tee.

SDP:n eduskuntaryhmän kaksipäiväinen kokous alkoi tänään Helsingissä kello 10. Marinin puheen voi lukea tästä ja eduskuntaryhmän puheenjohtajan Antti Lindtmanin puheen tästä.