Sanna Marin SAK:n tilaisuudessa: ”Sellaisen tien päässä on ainoastaan konflikteja”

Pääministeri Sanna Marin (sd.) otti kantaa työehtosopimusneuvotteluihin tervehdyksessään palkansaajajärjestö SAK:n edustajiston kokouksessa. Hänen mukaansa sopimusyhteiskuntaa haastetaan tällä hetkellä poikkeuksellisen voimakkaasti eri suunnista. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

- Meneillään oleva työmarkkinakierros näyttää osaltaan suuntaa, mihin me olemme menossa, hän sanoi puheessaan.

Marinin mukaan tilanteen edessä ei pidä antautua, vaan pitää vaalia hyvää suomalaista sopimusperinnettä, sillä se on osaltaan tehnyt mahdolliseksi sen, että suomalainen yhteiskunta on pärjännyt niin hyvin.

- Järjestäytyneet työmarkkinat ja työmarkkinatoimijoiden yhteistoiminta lisäävät yhteiskunnan yhteenkuuluvuutta, ihmisten yhteenkuuluvuutta ja sopeutumiskykyä.

Sopimisen järjestelmää ja työlainsäädäntöä tulee kehittää yhdessä työmarkkinaosapuolten ja hallituksen kesken, Marin sanoi.

- Itsestäänselvä tavoite on, että työntekijöiden ja työnantajien neuvotteluasema on mahdollisimman tasapainoinen. Kenenkään yksipuolisella sanelulla ei päästä kestäviin lopputuloksiin. Sellaisen tien päässä on ainoastaan konflikteja, hän sanoi.