Sanna Marin: ”SDP valmis tukemaan TES-järjestelmää ja reilun sopimisen edellytyksiä myös lainsäädännön keinoin”

Pääministeri, SDP:n puheenjohtaja Sanna Marin sanoo, että suomalaisen yhteiskunnan vahvuuksia ovat luottamus, yhteistyö ja kyky sopia vaikeistakin asioista. Rane Aunimo Demokraatti

Hän muistuttaa, että työmarkkinajärjestöillä on paras kyky sopia sellaiset kompromissit, joihin molemmin puolin ollaan valmiita sitoutumaan pitkäjänteisesti.

”On tärkeää vaalia sopimisen kulttuuria ja pitää kiinni yleissitovuuteen perustuvasta työ- ja virkaehtosopimusjärjestelmästä . Toivon, että sovut syntyvät jatkossakin yhdessä neuvottelemalla, eikä sanelemalla.”

Marinin mukaan on myös varmistettava, että työehdot määräytyvät oikeudenmukaisella tavalla kaikille myös jatkossa.

”Jos osapuolten väliseen sopimiseen nojaavia, työntekijöiden asemaa turvaavia rakenteita rapautetaan, olemme me sosialidemokraatit valmiita tukemaan TES-järjestelmää ja reilun sopimisen edellytyksiä myös lainsäädännön keinoin.”

”Näitä voisivat olla esimerkiksi alan edustavimman, ammattiliiton neuvotteleman työehtosopimuksen vahvistaminen yleissitovaksi TES:ksi, työehtosopimuksen jälkivaikutusten säätäminen laiksi ja luottamusmiehen aseman ja valinnan vahvistaminen kaikille työpaikoille”, Marin sanoi puheessaan Lahdessa.

SDP:N ministeriryhmä, puoluejohto ja eduskuntaryhmä työvaliokunta ovat tänään koolla kesäkokouksessa Lahdessa.

Marinin mukaan talouden lähiajan näkymä on poikkeuksellisen epävarma ja myös pidemmän aikavälin näkymä on haastava.

”Ilman nopeita toimia ilmastokriisi ja luontokato uhkaavat koko ihmiskunnan olemassaoloa.”

Samalla fossiilisten polttoaineiden hyödyntämiseen perustuva talousjärjestelmä horjuu ja inflaatio kurittaa kansalaisia.

”Tässä tilanteessa talouspolitiikan tärkein tehtävä on luoda vakautta ja tukea vihreää siirtymää sekä kasvun edellytyksiä. Äkkinäisiä muutoksia on vältettävä ja tehdyt päätökset on pantava toimeen.”

Marin toisti Lahdessa, että nopean inflaation vuoksi on yhä perusteltua tukea pieni- ja keskituloisia.

”SDP:n eduskuntaryhmä linjasi ostovoimaa tukevasta kokonaisuudesta kesäkokouksessaan viime viikolla. Varhaiskasvatusmaksujen alennus, oikeudenmukaisesti kohdennettu tuloverojen kevennys ja etuuksien tarkistukset kaikkein pienituloisimmille ovat keinovalikoimamme kärkeä. Niiden toteuttamista puolustamme ensi viikolla, kun hallitus linjaa budjetista.”

SDP:N puheenjohtaja nosti esille myös 80 prosentin työllisyysasteen ja täystyöllisyyden tavoitteen. Marinin mukaan kaikilla halukkailla tulee olla mahdollisuus kokoaikatyöhön ja kaikki halutaan pitää mukana työelämässä työllisyyspalveluihin panostamalla.

Lisäksi tarvitaan aktiivista elinkeinopolitiikkaa ja työelämään lisää joustavuutta.

”Ja lopuksi, tarvitsemme lisää työperäistä maahanmuuttoa. Kevään ja syksyn aikana olemme kuulleet huolestuttavia viestejä yrityksiltä. Iso haaste ja kasvun este tällä hetkellä on osaaja- ja työvoimapula. Siksi me tarvitsemme osaajia ulkomailta, jotta Suomen talous kasvaa tulevaisuudessakin.”