Sanna Marin kommentoi Demokraatille Suomen Nato-ratkaisua: ”En pidä välttämättömänä kansanäänestystä”

Demokraatti kysyi pääministerin kantaa kansanäänestykseen.

– Tietenkin TP-utvalla, valtiojohdolla, tasavallan presidentillä ja hallituksella on oma roolinsa, mutta eduskunta lopulta tämän päätöksen tekisi. En pidä välttämättömänä kansanäänestystä tässä asiassa. Me olemme nyt nähneet useita mielipidetiedusteluita ja mittauksia, joiden pohjalta voimme arvioida, että kansan keskuudessa olisi laajaa tukea Nato-jäsenyydelle.

Marin otti aiemmin kokousväelle pitämässään puheessa voimakkaasti kantaa Venäjän toimiin Ukrainassa. Marin sanoi, että Suomen ja Venäjän suhde on muuttunut peruuttamattomalla tavalla Ukrainan sodan myötä.

– Venäjä rikkoo toiminnallaan räikeästi kansainvälisiä sopimuksia, joihin se on itsekin sitoutunut. Se on hylännyt toiminnallaan kaikki Euroopan turvallisuuden keskeiset perusperiaatteet. Tässä uudessa tilanteessa ja muuttuneessa turvallisuusympäristössä myös meidän tulee arvioida kaikkia keinoja Suomen ja suomalaisten turvallisuuden varmistamiseksi. Meidän on nyt vakavasti pohdittava omaa asemoitumistamme ja suhtautumistamme sotilaalliseen liittoutumiseen. Tämä on tehtävä huolellisesti, mutta ripeästi – käytännössä tämän kevään kuluessa, Marin sanoi puheessaan puoluevaltuustolle.