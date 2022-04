Sanna Marin nostaa esiin ison uhkan: ”Tämä on myös mahdollinen turvallisuuspoliittinen riski”

Turvallisuuspoliittinen tilanne ja Suomen varautuminen uhkiin puhutti edelleen kansanedustajia eduskunnan kyselytunnilla. Rane Aunimo Demokraatti

Kokoomuksen Antti Häkkänen totesikin yli puolen tunnin keskustelun jälkeen, että eurooppalaisten valtioiden ymmärryksestä Venäjää kohtaan jää historiaan aika synkkä kädenjälki, kun puhutaan erityisesti energian roolista turvallisuuspolitiikassa.

– Suomenkin oikeusjärjestelmä on rakennettu aika lailla sinisilmäisesti tietyin osin. Miten varmistamme, että kansallinen turvallisuus jatkossa huomioidaan kaikessa meidän lainsäädännössä? Maakaupat,, energia, ydinvoimalat, kaikki muu, Helsingin telakat ja muut mukaan lukien.

Pääministeri Sanna Marin (sd.) vastasi toteamalla, että tätä kaikkea perataan parhaillaan läpi erittäin tiheällä kammalla.

– Me tulemme tarkastelemaan paitsi ulko- ja turvallisuuspoliittisia näkökohtia myös taloudellisia kysymyksiä laajasti yhteiskunnan kriittisiin infrastruktuuriin liittyviä kysymyksiä, lainsäädäntökysymyksiä, kaikessa siinä, miten me tällä hetkellä arvioimme esimerkiksi Suomen riippuvaisuuksista tai mahdollisista kansallisista aukoista, joita meidän pitää yhdessä pystyä tukkimaan.

– Selonteko tullaan toimittamaan ensi viikolla eduskunnalle, mutta myös sen jälkeen ja tälläkin hetkellä eri ministeriöissä katsotaan hyvin huolellisesti kaikkea tätä kokonaisuutta niin, että Suomi olisi mahdollisimman hyvin varautunut kaikenlaisiin riskeihin ja uhkiin. Yksi iso uhka tulevaisuuteen, minkä itse hahmotan ja näen, on teknologiariippuvuus. Me emme voi Eurooppana olla riippuvaisia Euroopan ulkopuolisista teknologioista. Meillä pitää olla omaa kyvykkyyttä, omaa tuotantoa, omaa osaamista, koska tämä on myös mahdollinen turvallisuuspoliittinen riski, jos me emme ole Euroopassa omavaraisia uusien teknologioiden osalta, Marin sanoi kyselytunnilla.