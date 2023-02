Sanna Marin teki pesäeroa kurjistavaan leikkauspolitiikkaan – ”Se on oikeiston lääke, joka on karvas ja se ei toimi”

SDP:n puheenjohtaja, pääministeri Sanna Marin lupasi kampanja-avauksen puheessaan jatkoa viime eduskuntavaaleissa alkaneelle muutokselle. DEMOKRAATTI Demokraatti

– Neljä vuotta sitten sanoimme, että muutos alkaa 19.4. Tänään me sanomme muutos jatkuu 2.4, Marin lupasi valoshow’n ja suosionosoitusten siivittämässä puheessaan Helsingin Clarion-hotellissa.

Hän poimi neljän vuoden takaisesta vaaliohjelmasta kestävän kehityksen teeman, jolla SDP lupasi rakentaa taloudellisesti, sosiaalisesti ja ekologisesti kestävämpää maailmaa.

– Me emme ole keksineet pyörää uusiksi vaan haluamme yhä edelleen näitä samoja asioita, jotta huomenna olisi paremmin kuin tänään.

VAALIKESKUSTELUISSA tullaan Marinin mukaan puhumaan paljon velasta. Hän tähdensi, ettei velkaa pidä katsoa vain talouden näkökulmasta ja nosti esiin hyvinvointi-, ilmasto- ja ympäristövelan.

– Meidän pitää kehittää yhteiskuntaa kestävästi kaikilla ulottuvuuksilla. Niin taloudellisesti, sosiaalisesti kuin ympäristöllisesti.

Marin teki pesäeroa kokoomukseen toteamalla, ettei talouden tasapainoa ja hyvinvointia saavuteta kurjistavilla leikkauksilla.

– Tämä on oikeiston linja. Se on oikeiston lääke, joka on karvas ja se ei toimi. Me näemme, että vahva talous rakentuu vain ja ainoastaan vahvan taloudellisen kasvun ja vahvan työllisyyden varaan. Ilman näitä me emme tule saavuttamaan talouden tasapainoa.

SDP:N vaaliohjelmassa on tälläkin kertaa isossa roolissa koulutusjärjestelmän kehittäminen. Marin muistutti hallituksen tehneen tällä kaudella historiallisen toisen asteen uudistuksen.

– Se on jotakin mistä voimme olla ylpeitä, mutta se ei riitä. Tulevalla kaudella meidän on laitettava suomalainen peruskoulu kuntoon, jotta jokainen lapsi ja nuori saa riittävät tiedot ja taidot, jolla he pärjäävät tulevaisuuden työelämässä.

Marin mainitsi myös TKI-panostukset, joista saavutettiin tällä kaudella parlamentaarinen sopu. Suomi on sitoutunut nostamaan TKI-rahat 4 prosenttiin BKT:sta.

– Tulevalla vaalikaudella on varmistettava, että näin myös tapahtuu. Se on kunnianhimoinen tavoite. Vain muutama maa yltää noihin lukuihin. Mutta minulla ei ole epäilystäkään, että johdonmukaisella politiikalla, rohkeudella, se olisi myös Suomessa saavutettavissa.

– Sen vuoksi meidän sosialidemokraattien pitää voittaa, että meillä on aidosti edellytyksiä luoda kasvua ja työllisyyttä. Kulkea kohti 80 prosentin työllisyysastetta.