Sanna Marin: THL ja STM valmistelevat mallia, jonka avulla koronarokotteita voitaisiin kohdentaa painotetusti pahimmille epidemia-alueille – riskiryhmät rokotettava kuitenkin ensin koko Suomessa

Pääministeri Sanna Marin kertoo hallituksen tiedotustilaisuudessa, että THL ja STM valmistelevat mallia, jonka avulla koronarokotteita voitaisiin kohdentaa painotetusti pahimmille epidemia-alueille, kun nykyisen asetuksen mukaiset ryhmät on rokotettu.

– Pidämme kuitenkin tärkeänä, että esimerkiksi riskiryhmiin kuuluvat rokotetaan ensin kaikkialla Suomessa, sillä heillä on suurin riski sairastua vakavasti.

MARIN SANOI tiedotustilaisuudessa myös, että valtioneuvosto on antanut tänään esityksen liikkumisrajoituksista eduskunnalle.

Marin sanoo, että terveydenhuolto uhkaa ylikuormittua, ellei uusia rajoituksia tehdä.

– Tavoitteena on ylimääräisten kontaktien vähentäminen, ei tavallisen elämän kohtuuton vaikeuttaminen.

Marin sanoo, että esimerkiksi mökille voisi jatkossakin mennä yksin tai yhdessä samaan kotitalouteen kuuluvien kanssa.

– Pyrkimyksenä on vähentää kontakteja ulkopuolisten ihmisten kanssa siten, että liikkuminen olisi mahdollista vain välttämättömistä syistä.

Marinin mukaan nyt on tarpeen jättää ystäväpariskunnat kutsumatta kotiin ja lapsen syntymäpäiväkutsut väliin.

– Siis juhlat ja tarpeettamat kokoontumiset on syytä laittaa tauolle, jotta kesä olisi valoisampi meille kaikille.

THL:n johtaja Mika Salminen perusteli hallituksen esittämiä liikkumisrajoituksia muiden maiden varoittavilla esimerkeillä. Salmisen mukaan Suomi ei ole olla ikuisesti poikkeus maana, jossa epidemia ei riistäydy käsistä.

– Muista maista on runsaasti esimerkkejä siitä, miten nopeasti epidemia voi suhteellisen tasaiselta tasolta ryöpsähtää, Salminen sanoi ja mainitsi muun muassa Irlannin, Portugalin, Belgian, Tsekin ja osittain myös Ruotsin.

Salmisen mukaan on ihan selvää, että tilanne, joissa on ollut jo pitkään rajoitustoimia on kaikille raskas.

– Tällaisen toimen ehdottaminen ei ole viranomaiselle helppoa. Näemme tämän ehdottoman välttämättömänä, ettei jouduta sellaiseen tilanteeseen, johon Irlannissa jouduttiin tai jossa Viro on.