Sanna Marin: Vastaamon tapaus on erittäin järkyttävä – yksi keino auttaa voisi olla uuden henkilötunnuksen saaminen uhreille

Pääministeri Sanna Marin sanoo Säätytalolla ennen hallituksen iltakoulua, että hallitus kuulee tänään kokonaiskatsauksen eri viranomaisilta Vastaamon tietomurto-asiasta, joka on hänen mukaansa erittäin järkyttävä ja koskettaa monia suomalaisia. Rane Aunimo Demokraatti

Marin sanoo, että yksi keino auttaa voisi olla uuden henkilötunnuksen saaminen uhreille.

– Tänään emme varsinaisesti tee päätöksiä vaan kuulemme tilanteesta ja siitä valmistelutyöstä, jota esimerkiksi eri ministeriöissä ja viranomaisissa tehdään.

Marin sanoo, että myös vahvan tunnistautumisen lisääminen on myös pöydällä, jolloin henkilötunnusta ei voisi jatkossa käyttää hyväksi samalla tavalla kuin nyt.

– Varmasti tätäkin kokonaisuutta tulemme käymään läpi, ylipäätänsä sitä, miten voisimme paremmin suojata kansalaisten yksityisyyttä ja tietoja. Me tiedämme, että kun elämme digitaalisessa maailmassa, niin ihmisten tiedot ovat erittäin arvokkaita ja niitä voidaan käyttää myös väärällä tavalla hyväksi ja on tärkeää tulevaisuuden osalta pohtia, miten saisimme kansalaisten tiedot ja yksityisyyden entistä paremmin suojattua.

Marin korostaa, että kyseessä on rikos ja tärkeää on, että tekijä tai tekijät joutuvat vastuuseen ja uhrit saavat apua.

– Varmasti tulemme tarvitsemaan myös lainsäädäntömuutoksia. Tämä pitää ottaa nyt kokonaisuutena vastaan ja pohtia kaikkia keinoja, joilla voisimme suojata kansalaisten yksityisyyttä paremmin.

Pääministeri muistuttaa, että henkilötunnuksen kokonaisuudistusta ollaan tekemässä joka tapauksessa.

– Henkilötunnusta on tarkoitus uudistaa, siihen on useita syitä ja jo edellisellä hallituskaudella tätä on valtiovarainministeriössä käyty läpi ja nyt osana tätä tulemme katsomaan, voisimmeko vielä nopeutetummin auttaa uhreja ja tarjota heille mahdollisuuden kenties henkilötunnuksen muuttamiseen, mutta tänään me vasta kuulemme tästä tilanteesta.

Tarkempaan aikatauluun Marin ei vielä ota kantaa.

– Kuten aiemmin sanoin, kuulemme tänään valtiovarainmisteriöltä kokonaisuudesta enemmän. Sen takia olemme koolla, että kuulemme tästä eri tahoilta, Keskusrikospoliisilta, Traficomilta, Valviralta, sosiaali- ja terveysministeriöltä ja vm:ltä eli kuulemme nyt niitä keinoja ja välineitä, joita voisimme tuoda uhrien tueksi ja avuksi ja haluamme katsoa tätä laajasti niin että kaikki keinot, joita voidaan käyttää, tulevat myös käytetyksi.